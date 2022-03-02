"Война России – это захватническая война" — министр иностранных дел ФРГ обвинила Лаврова во лжи

"Война России – это захватническая война" — министр иностранных дел ФРГ обвинила Лаврова во лжи

Мировой порядок подвергается нападению, приходится столкнуться с новой реальностью.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обвинила российского коллегу и все руководство РФ во лжи.

Об этом пишет Укринформ.

"Война России – это захватническая война. И основана она на печально известной лжи, которую сегодня в Совете ООН по правам человека снова повторил министр иностранных дел Лавров", — подчеркнула Бербок и привела множество примеров.

Обращаясь к Лаврову, она сказала, что вы можете обманывать себя, но не должно обманывать другие народы и свой собственный.

Также читайте Во время выступления Лаврова в ООН дипломаты демонстративно покинули зал: видео

По словам Бербок, когда мировой порядок подвергается нападению, приходится столкнуться с новой реальностью. "Российская война знаменует собой эту новую реальность, навязанную президентом Путиным, и сейчас каждый должен принять ответственное решение, на чью сторону стать", — сказала германский министр.

Она подчеркнула, что принципы Организации Объединенных Наций обеспечивают основу нашего мира: порядок, основанный на общих правилах, международном праве, сотрудничестве и мирном урегулировании конфликтов. Россия жестоко атаковала этот порядок. Так что касается эта война не только Украины, Европы, а всех, подчеркнула дипломат.

"Этот вопрос жизни и смерти украинского народа, на кону – безопасность Европы, на кону – Устав Организации Объединенных Наций", — заявила она.

Бербок подчеркнула, что Россия злоупотребляет своей властью как постоянный член Совета Безопасности и призвала высокое собрание выступать за мир и проголосовать за предложенную резолюцию.