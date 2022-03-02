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"Война России – это захватническая война" — министр иностранных дел ФРГ обвинила Лаврова во лжи

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"Война России – это захватническая война" — министр иностранных дел ФРГ обвинила Лаврова во лжи

Associated Press

Мировой порядок подвергается нападению, приходится столкнуться с новой реальностью.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обвинила российского коллегу и все руководство РФ во лжи.

Об этом пишет Укринформ.

"Война России – это захватническая война. И основана она на печально известной лжи, которую сегодня в Совете ООН по правам человека снова повторил министр иностранных дел Лавров", — подчеркнула Бербок и привела множество примеров.

Обращаясь к Лаврову, она сказала, что вы можете обманывать себя, но не должно обманывать другие народы и свой собственный.

По словам Бербок, когда мировой порядок подвергается нападению, приходится столкнуться с новой реальностью. "Российская война знаменует собой эту новую реальность, навязанную президентом Путиным, и сейчас каждый должен принять ответственное решение, на чью сторону стать", — сказала германский министр.

Она подчеркнула, что принципы Организации Объединенных Наций обеспечивают основу нашего мира: порядок, основанный на общих правилах, международном праве, сотрудничестве и мирном урегулировании конфликтов. Россия жестоко атаковала этот порядок. Так что касается эта война не только Украины, Европы, а всех, подчеркнула дипломат.

"Этот вопрос жизни и смерти украинского народа, на кону – безопасность Европы, на кону – Устав Организации Объединенных Наций", — заявила она.

Бербок подчеркнула, что Россия злоупотребляет своей властью как постоянный член Совета Безопасности и призвала высокое собрание выступать за мир и проголосовать за предложенную резолюцию.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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