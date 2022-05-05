"Война России – прелюдия к удару по Европе": Зеленский заявил, что Украине нужно скорейшее членство в ЕС

"Война России – прелюдия к удару по Европе": Зеленский заявил, что Украине нужно скорейшее членство в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно быстрое движение в Евросоюз через статус кандидата, который должен быть предоставлен именно сейчас – в условиях войны.

Глава государства подчеркнул, что эта война России против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе.

Об этом Зеленский заявил на международной конференции доноров для Украины в Варшаве 5 мая.

Также читайте Украине дадут статус кандидата в члены ЕС в июне: Стефанишина сообщила подробности

"Нужно быстрое движение Украины в Европейский Союз через статус кандидата, который должен быть предоставлен именно сейчас – в условиях войны. В рамках специальной сокращенной процедуры обретения членства в ЕС. Потому что эта война России против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе. Большее объединение – это мощный ответ", – подчеркнул президент.

"И потому членство Украины в Европейском Союзе должно быть абсолютной реальностью. Не просто обещаниями, не просто перспективой, а практическими шагами. Я знаю, что мы к этим шагам готовы. И вы тоже это знаете. И уверен, что большинство из вас, европейских лидеров, тоже к этому готовы", – резюмировал Зеленский.

Напомним, 4 мая президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что пока не готов назвать конкретную дату внесения в повестку лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство в Союзе.

Читайте также: