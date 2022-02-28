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Война России против Украины: как прошли первые переговоры, все детали

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Война России против Украины: как прошли первые переговоры, все детали

Associated Press

В районе реки Припять на украинско-белорусской границе прошла встреча между украинской и российской делегациями.

Сегодня, 28 февраля, состоялись первые переговоры между Украиной и Россией о нападении Кремля на Украину.

Все детали встречи собрал ТСН.ua.

Состав делегаций:

Украинская делегация:

  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
  • министр обороны Украины Алексей Резников
  • советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
  • глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин
  • народный депутат Рустем Умеров
  • заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий

Российская делегация:

  • помощник президента РФ Владимир Мединский
  • заместитель министра обороны Александр Фомин
  • заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко
  • глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий
  • посол России в Беларуси Борис Грызлов

Вывод всех войск РФ, в том числе из Крыма и Донбасса

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил свою позицию о том, что государство на переговорах с Россией потребует прекращения огня и вывода всех российских войск, в частности, речь идет о Крыме и Донбассе. Арестович подчеркнул, что это его личное мнение.

Что известно о ходе переговоров

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал переговоры тяжелыми.

"Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", — написал он в Twitter.

По словам Подоляка, стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы будут иметь конкретную практику развития. Других деталей он не сообщил.

В настоящее время стороны вернулись в столицы.

"Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен состояться второй раунд переговоров украинской и российской сторон", — отметили в пресс-службе Офиса президента.

Стороны обсудили ряд ключевых тем, по которым имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений.

© Associated Press
Associated Press

Позиция врага

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и бывший министр культуры России Владимир Мединский сказали, что следующая встреча делегаций России и Украины состоится на польско-белорусской границе.

"Делегации РФ и Украины нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс", — отметил глава комитета Госдумы по международным делам РФ Леонид Слуцкий.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией "пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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