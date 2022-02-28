Война России против Украины: как прошли первые переговоры, все детали

Война России против Украины: как прошли первые переговоры, все детали

В районе реки Припять на украинско-белорусской границе прошла встреча между украинской и российской делегациями.

Сегодня, 28 февраля, состоялись первые переговоры между Украиной и Россией о нападении Кремля на Украину.

Все детали встречи собрал ТСН.ua.

Состав делегаций:

Украинская делегация:

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

министр обороны Украины Алексей Резников

советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин

народный депутат Рустем Умеров

заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий

Российская делегация:

помощник президента РФ Владимир Мединский

заместитель министра обороны Александр Фомин

заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко

глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий

посол России в Беларуси Борис Грызлов

Вывод всех войск РФ, в том числе из Крыма и Донбасса

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил свою позицию о том, что государство на переговорах с Россией потребует прекращения огня и вывода всех российских войск, в частности, речь идет о Крыме и Донбассе. Арестович подчеркнул, что это его личное мнение.

Что известно о ходе переговоров

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал переговоры тяжелыми.

"Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", — написал он в Twitter.

По словам Подоляка, стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы будут иметь конкретную практику развития. Других деталей он не сообщил.

В настоящее время стороны вернулись в столицы.

"Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен состояться второй раунд переговоров украинской и российской сторон", — отметили в пресс-службе Офиса президента.

Стороны обсудили ряд ключевых тем, по которым имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений.

Associated Press

Позиция врага

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и бывший министр культуры России Владимир Мединский сказали, что следующая встреча делегаций России и Украины состоится на польско-белорусской границе.

"Делегации РФ и Украины нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс", — отметил глава комитета Госдумы по международным делам РФ Леонид Слуцкий.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией "пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль".