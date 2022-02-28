Война России против Украины: как прошли первые переговоры, все детали

В районе реки Припять на украинско-белорусской границе прошла встреча между украинской и российской делегациями.
Сегодня, 28 февраля, состоялись первые переговоры между Украиной и Россией о нападении Кремля на Украину.
Все детали встречи собрал ТСН.ua.
Состав делегаций:
Украинская делегация:
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
- министр обороны Украины Алексей Резников
- советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
- глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин
- народный депутат Рустем Умеров
- заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий
Российская делегация:
- помощник президента РФ Владимир Мединский
- заместитель министра обороны Александр Фомин
- заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко
- глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий
- посол России в Беларуси Борис Грызлов
Вывод всех войск РФ, в том числе из Крыма и Донбасса
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил свою позицию о том, что государство на переговорах с Россией потребует прекращения огня и вывода всех российских войск, в частности, речь идет о Крыме и Донбассе. Арестович подчеркнул, что это его личное мнение.
Что известно о ходе переговоров
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал переговоры тяжелыми.
"Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", — написал он в Twitter.
По словам Подоляка, стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы будут иметь конкретную практику развития. Других деталей он не сообщил.
В настоящее время стороны вернулись в столицы.
"Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен состояться второй раунд переговоров украинской и российской сторон", — отметили в пресс-службе Офиса президента.
Стороны обсудили ряд ключевых тем, по которым имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений.
Позиция врага
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и бывший министр культуры России Владимир Мединский сказали, что следующая встреча делегаций России и Украины состоится на польско-белорусской границе.
"Делегации РФ и Украины нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс", — отметил глава комитета Госдумы по международным делам РФ Леонид Слуцкий.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией "пойдут либо в нужном для Украины направлении, либо как российский военный корабль".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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