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Война России с НАТО: немецкий депутат назвал, сколько времени есть на подготовку

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Война России с НАТО: немецкий депутат назвал, сколько времени есть на подготовку

НАТО и Россия / Фото: ТСН.ua

Политик обратил внимание, что РФ уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например, Латвии.

У стран-членов НАТО есть приблизительно пять-восемь лет, чтобы подготовиться к войне с Россией.

Такое мнение высказал представитель оппозиционной партии ХДС в парламенте Германии, экс-полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер, сообщает LRT.

В декабре 2023 года глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что Россия готовит военный потенциал для противодействия НАТО. Кизеветтер прокомментировал рост российской угрозы для членов Альянса и дал понять, что допускает предстоящую агрессию через несколько лет.

"У нас есть всего пять-восемь лет на подготовку, некоторые говорят, что по меньшей мере три года. Россия уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например Латвии", – рассказал немецкий депутат.

Он также отметил, что Москва использует миграцию как оружие.

"Мы должны понимать, что Россия начнет еще больше провокаций и постарается расколоть наше общество, постарается внести смятение, например, увеличив миграцию", – убежден Кизеветтер.

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По его мнению, в случае пессимистического сценария война РФ против Украины может привести к выезду большего количества украинцев в Европу этой зимой. Поэтому накануне выборов в Европарламент часть избирателей решит голосовать за популистские партии.

"Я вижу вызовы, которые будут созданы массовой миграцией, ужасными событиями в Украине и нашими очень пацифистскими настроениями, которые вырастут и помешают инвестициям в военную деятельность. Мы должны противостоять этому", — подчеркнул экс-полковник Бундесвера.

Напомним, в начале декабря 2023 года госсекретарь канцелярии президента Польши и руководитель Бюро нацбезопасности Яцек Севера заявил, что страны на восточном фланге НАТО должны подготовиться к агрессии России через три года.

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Дата публикации
Просмотры
2468
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