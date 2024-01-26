Война России в Украине и выборы в США: в Вашингтоне сделали заявление

Агрессорка Россия будет продолжать воевать против Украины, пока не увидит результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает "Голос Америки".

По словам О'Брайена, ближайшие месяцы могут быть напряженными. Он так подчеркивает, что зима на войне всегда "трудная и жестокая".

"Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, равно как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбе против России", — высказался американский политик.

Относительно финансирования украинских потребностей на пути к победе в войне О'Брайен добавил, что "мощная международная коалиция помогает Украине, хотя Киев своими силами финансирует две трети военных потребностей за счет внутренних ресурсов".

Напомним, директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасон считает, что война в Украине не ослабила желания Кремля вмешаться в выборы в США. Что больше – Россия все еще имеет возможность сделать это.

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