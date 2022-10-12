Война стала провальной для Путина, в России заговорили о двух сценариях для "фюрера" — Politico

Впервые за более чем 20 лет политические оппоненты президента-диктатора РФ Владимира Путина считают вероятной его отставку. Все больше — они даже спорят по поводу кандидатуры его преемника. Происходит это на фоне провалов оккупаниов в начавшейся в Украине войне.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Отмечается, что война в Украине обращается против Путина и подрывает его непобедимость. Последствия этого не заставили себя ждать: в высшем руководстве появились люди, критикующие действия военно-политического командования.

"Чиновники теперь, похоже, пытаются воспользоваться изменяющимся политическим ландшафтом. Источники в Кремле утверждают о вспышках публичного инакомыслия со стороны представителей российской элиты, в частности чеченского лидера Рамзана Кадырова и руководителя группы "Вагнера" ​​Евгения Пригожина", — сообщает

Бывший российский премьер Михаил Касьянов убежден, что власти "фюрера" могут внезапно ослабнуть. По его словам, "за три-четыре месяца произойдут кардинальные перемены".

Другие оппоненты Путина пока от прогнозов воздерживаются, но считают, что война становится причиной поворотного момента и начала конца главы Кремля.

В материал отмечают, что Кадыров и Пригожин избегали прямого осуждения Путина, а это в интересах Кремля. Ведь, таким образом, остается возможность переложить ответственность за провалы в Украине на Минобороны и генералитет. Путин уже к этому прибег, когда упрекнул Минобороны за недостатки объявленной мобилизации. Впрочем, ни своего "кухаря" Пригожина, ни чеченца Кадырова Владимир Путин не упрекает, несмотря на критику.

Оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что в агрессорке России отчетливо видны признаки внутренней борьбы за власть между двумя альянсами: "партии войны" во главе с Кадыровым и Пригожиным и противоборствующей фракцией, состоящей из органов безопасности, министра обороны Сергея Шойгу и руководителя генштаба Валерия Герасимова.

Ходорковский описал два возможных сценария, если война и дальше будет провальной для Путина. Первый сценарий : два лагеря объединятся и потребуют отставки президента. Новым лидером РФ станет премьер-министр Михаил Мишустин, начнется борьба за то, кто будет его контролировать. Второй сценарий : столкновение между двумя альянсами.

Кстати, Ходорковский не уверен, что Путин сможет пережить последствия своей войны. "Я больше не считаю его прагматичным. Он все больше полагается на свои эмоции", — подчеркнул оппозиционер.

Напряжение в Кремле

Издание "Медуза" пишет, что в Кремле президента Владимира Путина боятся, но больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "русские элиты" перед фактом. Но это не всегда поддерживает руководящая ветвь России.

Американская разведка информирует, что в окружении президента Путина нашелся храбрец, выразивший несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине

Военный эксперт Валентин Бадрак считает, что диктатор уже начал искать замену. В РФ называют многие имена, но там ищут тихого и послушного кандидата.

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