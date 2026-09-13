Война стала смыслом существования Путина: эксперт объяснил, почему ее «уже невозможно остановить»

Диктатор Путин / © Associated Press

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Диктатор Путин считает, что война против Украины развивается в соответствии с его планом и завершится победой России.

Об этом заявил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», на Radio NV.

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Эксперт отметил, что у Украины есть убеждение в возможности выстоять в войне, однако видение ситуации со стороны Путина кардинально отличается.

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«Это мы убеждены, что Путин повоюет, повоюет, он ничего не сможет с Украиной поделать, мы выстоим. Почему такое убеждение? Мы хотим победы, мы не хотим отдавать свои территории, мы не хотим войны. Но это о нас. А теперь о Путине.

Путин считает, что все идет по его плану. Заявления Путина абсурдны, с непонятными населёнными пунктами, с непонятными дедлайнами.

Я не знаю, кто там кому лжет, кто сознательно лжет или введен в заблуждение, но они убеждены, что войну выиграют, вот-вот и Украина упадет», — сказал он.

По словам Лакийчука, для Путина и социально-политической системы, сформированной им в России, война фактически превратилась в основной смысл существования.

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«Остановить ее уже невозможно», — добавил Лакийчук.

Ранее сообщалось, что Россия не собирается прекращать боевые действия против Украины даже в случае проведения переговоров по возможному мирному урегулированию.

Мы ранее информировали, что в Кремле цинично отреагировали на готовность Зеленского встретиться с Путиным.

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