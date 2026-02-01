Война становится слишком дорогой: у Путина сужается "окно" для выгодного соглашения о мире - Bloomberg

Российские рубли / © Reuters

Стремление Кремля достичь максимальных территориальных результатов в войне против Украины все сильнее оказывает давление на российские финансы и может уменьшить пространство для маневра в мирных переговорах .

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, российские власти сталкиваются с ростом бюджетного дефицита из-за высоких расходов на войну. Чиновники опасаются, что в этом году расходы снова превысят запланированные показатели, если финансирование боевых действий придется увеличивать. В связи с этим в Москве ищут дополнительные источники поступлений — до 1,2 триллиона рублей, чтобы удержать ключевые бюджетные параметры.

Речь идет примерно о дополнительных 0,5% ВВП сверх запланированного дефицита на уровне 1,6% ВВП. На ситуацию влияют более низкие доходы от энергоносителей, а также укрепление рубля, уменьшающее бюджетные поступления от экспорта.

Bloomberg также приводит оценку директора Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине Александра Габуева, считающего, что политические процессы в США могут стать дополнительным фактором для Кремля. В частности, внимание президента Дональда Трампа постепенно смещается к промежуточным выборам в Конгресс.

По словам эксперта, нынешние предложения по прекращению войны могут быть для Москвы одними из самых выгодных за последние годы. Если политический баланс в Конгрессе изменится, возможности для маневра в администрации США могут сузиться.

Отдельную проблему составляют нефтяные доходы. Из-за санкций и ценовых ограничений российские производители вынуждены продавать нефть дешевле. Бюджет РФ на 2026 год рассчитан исходя из цены 59 долларов за баррель Urals и курса свыше 92 рубля за доллар. Фактические показатели ниже по цене на нефть и выше по курсу рубля, что может привести к существенному недополучению доходов.

По подсчетам агентства, в таком случае нефтегазовые поступления могут сократиться до 6,75 триллиона рублей, что потенциально создаст дефицит почти в 2,2 триллиона рублей.

Bloomberg напоминает, что в прошлом году российское правительство уже вынуждено было резко пересмотреть целевой дефицит бюджета — с 0,5% до 2,6% ВВП, а в конце года даже урезать расходы, чтобы удержать показатели в запланированных пределах.

Аналитики считают, что в таких условиях финансовое давление может стать для Кремля одним из ключевых факторов в дальнейших решениях по войне и переговорам.

В то же время, несмотря на активизацию дипломатических процессов, Россия не демонстрирует реальную готовность к завершению боевых действий. Кремль же использует тактику затягивания времени, постоянно выдвигая новые условия и имитируя переговорный процесс.