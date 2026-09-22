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Война Трампа с медиа вышла на новый уровень: Белый дом запустил собственный круглосуточный канал Trump TV
Проект создан для трансляции выступлений и ключевых событий с участием американского лидера.
Белый дом официально запустил круглосуточный канал Trump TV на YouTube. Новый проект транслирует выступления президента США Дональда Трампа и мероприятия администрации на фоне острого конфликта с медиа.
Об этом Белый дом сообщил в соцсети Х.
На официальном YouTube-канале Белого дома запустили новый медийный проект TRUMP TV. Трансляция стартовала в ночь на 22 сентября, а первым контентом, который показали зрителям, стала инаугурация Трампа в 2024 году.
Как отмечается в анонсе, в эфире будут демонстрировать ключевые выступления президента США, интересные видеозаписи и подборки ярких моментов.
«TRUMP TV уже доступен. Круглосуточно обновляется в режиме реального времени, лучшие моменты прошлых лет, объявления и самые свежие новости от администрации — все в одном месте. Не все важные события до этого момента показывали по телевизору, теперь это возможно», — сказано в анонсе.
Конфликт Трампа со СМИ — что известно
Запуск нового проекта прошел на фоне напряженных отношений Трампа с американскими средствами массовой информации.
Напомним, Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, Politico и MS NOW, обвинив их в распространении «фейковых новостей» и коррупции из-за государственных контрактов. Президент США пригрозил применить аналогичные ограничения и против других медиа.
Издания MS NOW, CNN и Politico подали судебный иск против администрации Трампа из-за аннулирования аккредитаций и лишения журналистов доступа в Белый дом. Медиа обвиняют власти в наступлении на свободу печати и нарушении Первой поправки к Конституции США.
Из-за бойкота медиа и отказа телеканалов предоставить оборудование на открытии вертолетной площадки Белого дома выступление Трампа 21 сентября прошло без профессиональных микрофонов и сопровождалось проблемами со звуком. Основные американские телесети приостановили участие в президентском пуле в знак солидарности с коллегами, которых лишили аккредитации.