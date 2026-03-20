Война в Иране остановила мирные переговоры и дает Путину шанс для новых ударов по Киеву - The Independent

Владимир Путин / © Associated Press

Никто в Лондоне, Брюсселе или любой другой европейской столице не утверждает, что Украина потеряла свою значимость, но западным дипломатам и чиновникам трудно найти достаточно ресурсов, чтобы одновременно разрешать два больших кризиса. Война в Иране настолько поглотила администрацию Трампа, что переговоры о мире под посредничеством США оказались на более низких ступенях приоритетов.

Об этом пишет издание The Independent.

По мнению журналистов издания, угроза реальна для Украины. Запасы американских ракет ПВО истощаются, поскольку они используются для защиты от иранских действий мести по всему Ближнему Востоку. Нефть в это время дорожает, а это играет на руку президенту РФ Владимиру Путину.

«Поскольку мирные переговоры по Украине при посредничестве США приостановлены из-за войны на Ближнем Востоке, ожидается, что президент России Владимир Путин попытается расширить свои военные достижения путем новых наступательных операций против своего южного соседа, что может еще больше усилить давление на Киев», — отмечает медиа.

В западных альянсах появляются новые признаки раскола, а Путин и его генералы обдумывают планы весенне-летней кампании на линии фронта протяженностью более 1200 километров.

Как война против Ирана помогает Путину — последние новости

Конфликт вокруг Ирана стал для Кремля неожиданным подарком от США. Рост глобальных цен на энергоносители и завышенный спрос на русскую нефть приносят значимые дополнительные доходы.

По подсчетам Financial Times, Москва зарабатывает до 150 млн долларов в день дополнительных бюджетных поступлений от налогов на продажу нефти и может получить от 3,3 до 4,9 млрд долларов до конца марта.

Рост цен также заставил США временно ослабить часть нефтяных санкций, позволив странам покупать застрявшую в море российскую нефть. Это досадное решение не только дает Москве дополнительные средства, но и подрывает западное единство. Оно усиливает нарратив Путина о том, что Запад, особенно США, не готов нести реальные потери ради поддержки Киева.

В Politico также писали, что от войны в Иране Путин выигрывает больше всего. Журналисты указывают, что хотя нападение на Иран и подрывает заявления Москвы о поддержке своих союзников, конфликт уже приносит пользу российской экономике. Это дает Кремлю все возможности стать одним из главных бенефициаров расширенного конфликта на Ближнем Востоке.

В Кремле открыто заявляют, что трехсторонние переговоры на паузе сейчас из-за войны на Ближнем Востоке.