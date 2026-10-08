Война в тупике: Марко Рубио назвал два пути дальнейшего развития событий

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Война в Украине оказалась в стратегическом тупике, а перспектив для ее завершения путем переговоров почти нет.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Ekathimerini.com.

Реклама

По его словам, война продолжается уже пятый год, и явно пошла не так, как изначально планировал Владимир Путин.

Реклама

«Я не думаю, что это был план Путина, потому она пошла не так, как он задумал. И, к сожалению, сейчас сложилась стратегическая тупиковая ситуация, что очень опасно», – сказал Рубио.

Он отметил, что такой тупик обычно можно преодолеть двумя путями — переговорами или эскалацией с одной или обеих сторон, которая может выйти за пределы первоначального конфликта.

По оценке Рубио, перспектив для дипломатического урегулирования пока нет, хотя США готовы способствовать переговорам.

«Мы готовы сыграть любую возможную роль в этом процессе. Мы пытались в прошлом, но пока безуспешно», - заявил он.

Реклама

Одним из главных препятствий Рубио назвал позицию России по отношению к Донецкой области. По его словам, Москва определяет победу как установление полного контроля над Донбасом и продолжает настаивать на этой цели.

"Это условие для Украины просто неприемлемо", - подчеркнул госсекретарь.

США опасаются дальнейшей эскалации

Рубио также заявил, что Вашингтон с беспокойством следит за возможным расширением конфликта.

Он напомнил об атаке беспилотников на несколько судов в Черном море и отметил, что США опасаются диверсионных операций в соседних странах, которые могут выйти из-под контроля.

Реклама

Отдельно госсекретарь обратил внимание на риски для украинской энергетики зимой.

"Есть явные признаки того, что Россия воспользуется будущей зимой, чтобы уничтожить остатки электросети Украины и заставить ее капитулировать", - сказал Рубио.

В то же время, по его словам, Украина стала эффективнее наносить дальнобойные удары вглубь территории России.

Рубио подчеркнул, что в мире все больше опасаются, что война может выйти за нынешние границы и перерасти в более широкий конфликт.

США, по его словам, будут продолжать искать какие-либо возможности для переговорного урегулирования, хотя достичь его пока не удается.

"Мы считаем, что это было бы выгодно и России, и Украине, но пока это оказывается труднодоступным", - подытожил Рубио.

Мирные переговоры с РФ — последние новости

Украина стремится возобновить трехсторонний формат переговоров с участием Киева, Вашингтона и Москвы. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, во время визита американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа стороны уже обменялись позициями через США.

В Киеве разделяют переговорный процесс на два направления: глобальный трек достижения справедливого мира и отдельные меры по укреплению доверия. К последним относятся, в частности, возможное перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

В МИДе также отмечали, что американские переговорщики получили от украинских военных подробные брифинги о реальной ситуации на фронте, чтобы иметь альтернативу российской версии событий.

Спикер МИД Георгий Тихий 7 октября заявил, что Украина готова к трехсторонней встрече уже в течение октября и теперь ожидает ответного сигнала от Москвы.

"По-прежнему мы убеждены, что именно уровень лидеров мог бы принести наиболее прорывные результаты для достижения мира, но Украина готова и к встрече в трехстороннем формате Украина-Россия-Соединенные Штаты на других уровнях", - сказал Тихий.

По его словам, Киев готов обсуждать несколько вариантов прекращения огня. В целом прорабатываются пять разных режимов, среди которых полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще в марте 2025 года в Джидде.

Новости партнеров

Новости партнеров