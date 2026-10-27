"Война в Украине будет продолжаться": Лавров сделал резкое заявление о планах России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать войну против Украины. По его словам, боевые действия будут продолжены и могут обостряться.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Реклама

Заявление Лаврова о войне в Украине — что сказал глава МИД РФ

«Война в Украине будет продолжаться и имеет тенденцию к обострению», — заявил Лавров.

Реклама

15 октября глава российского МИД также заявлял, что Москва не согласится на прекращение огня даже для проведения выборов в Украине.

«Никакого прекращения огня для того, чтобы его (Зеленского — ред.) снова привели в сознание и накачали оружием, не будет», — заявлял Лавров.

Еще раньше, 12 октября, Лавров заявил, что Москва не намерена давать Украине «отдых» в боевых действиях.

«Я не думаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) заслужил передышку. Не думаю, что мы снова будем вестись на заверения и обещания», — сказал глава МИД РФ.

Реклама

Напомним, ранее Лавров цинично заявлял, что Россия якобы «никогда не атаковала гражданские объекты» в Украине, за исключением тех, которые, по его утверждению, используются в военных целях. Глава МИД РФ также выступил против немедленного прекращения огня и замораживания линии фронта.

Между тем, в первой половине ноября в Абу-Даби планируют провести трехсторонние переговоры Украины, США и России. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, одной из тем встреч должны стать гарантии безопасности для Украины и России в случае достижения мирного урегулирования.

Новости партнеров