Война в Украине: что сказал Кит Келлог о позиции США и перспективах переговоров

В ходе состоявшегося 6 марта заседания Совета по международным отношениям в Вашингтоне спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог озвучил ряд важных заявлений о ситуации вокруг войны в Украине.

Он также рассказал о причинах остановки военной помощи и передачи разведданных Украине, а также о дипломатических инициативах и перспективах мирного урегулирования войны.

ТСН.ua собрал ключевые заявления спецпредставителя США по России и Украине, которые он сделал о войне.

Причина ссоры в Овальном кабинете

Президент Владимир Зеленский стремился получить от Трампа четкую публичную поддержку в противостоянии с Россией. Об этом заявил Келлог, комментируя ссору двух президентов в Овальном кабинете.

В то же время, как отметил представитель Белого дома, Дональд Трамп не намеревался становиться на сторону ни одной из сторон, а его приоритетом оставалось достижение мира.

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"Президент Трамп не пытался получить преимущество одной стороны над другой, но был сосредоточен на мире", — подчеркнул Келлог.

Два лидера с разными целями встретились, и публично были видны разногласия между их администрациями.

"Зеленский подошел к этой встрече с президентом Трампом как к попытке заставить Соединенные Штаты подписать соглашение о постоянном финансировании Украины, которое даст Украине преимущество России", — сказал Келлог.

Возвращение к "стамбульским договоренностям"

Кит Келлог отметил, что "Стамбульские требования" были очень серьезными для ослабленной Украины, поэтому они не могут являться правильным ориентиром для урегулирования войны.

Он также сообщил, что другой спецпредставитель администрации Трампа Стив Виткофф допустил возможность использования этих договоренностей только в качестве "отправной точки".

Однако Кит Келлог считает, что вместо возвращения к старым форматам необходимо разработать новый подход, учитывающий нынешний баланс сил.

Кто виноват в прекращении помощи Украине

Келлог считает, что Украина сама виновата в приостановлении военной помощи от Соединенных Штатов.

Ведь предварительно американские сенаторы попросили президента Украины Владимира Зеленского не конфликтовать с Дональдом Трампом на встрече перед тем, как он отправится в Белый дом.

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"Мы разговаривали с президентом Зеленским перед той встречей, было 13 сенаторов США… Мы сказали, хорошо, это как сценический менеджмент – то, что вы хотите сказать. По сути, это будет идти так: зайдите, вы собираетесь подписать соглашение, вы собираетесь пообедать, дать пресс-конференцию, выйти направо, почти 50 минут, застало всех врасплох", – отмечает представитель Трампа по Украине.

Келлог добавил, что Зеленского просили даже "не пытаться бросить вызов президенту Соединенных Штатов в Овальном кабинете".

"Мы не ведем публичных переговоров", – сказал представитель Трампа

Соглашение о полезных ископаемых

Решение Трампа о прекращении помощи и передаче разведданными преследует цель " побуждать Украину к переговорам ".

По его словам, этот шаг должен стимулировать дипломатические инициативы и переговоры, чтобы обе стороны нашли точки соприкосновения, несмотря на разногласия.

Также он добавил, что это только пауза, а не полное прекращение помощи.

Келлог также подчеркнул, что во время визита Зеленского в Белый дом не удалось подписать соглашение о полезных ископаемых, что, по его мнению, затрудняет продвижение вперед.

Он считает, что без подписанного документа прогресса не будет.

Метод "кнута и пряника"

По словам Келлога, президент Дональд Трамп использует подход "кнута и пряника" против Украины и России, чтобы посадить их за стол переговоров.

Также он отметил, что изоляция и отсутствие взаимодействия с Россией из-за войны не является жизнеспособным или ответственным дипломатическим подходом.

Определение войны в Украине как имеющей победителя или побежденного "только втянет Америку в бесконечную прокси-войну", а президента Трамп не хочет этого, сказал спецпредставитель США.

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"То, что вы сейчас видите — это срочные попытки привлечь обе стороны к столу переговоров, чтобы дойти до мирного урегулирования. Это означает применение так называемых точек давления и стимулов, кнута и пряника", — добавил Келлог.

Перезагрузка отношений с РФ

Как отметил Келлог, Дональд Трамп в подходе к войне есть стратегия, основанная на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией.

Также он подчеркнул, что предыдущая администрация применила "ложный подход", когда "Соединенные Штаты не смогли взаимодействовать с Россией и использовали сильную дипломатию в сочетании с надежным сдерживанием, чтобы покончить с войной".

Спецпредставитель считает, что лидеры национальных государств во время войны должны "вести прямую дипломатию друг с другом и исчерпывать все рычаги государственного управления для разрешения конфликтов, чтобы уберечь нашу страну от бесконечных войн".

Также Келлог пояснил, что отказ президента США контактировать с находящимся в состоянии войны лидером страны имел огромные последствия.

Как США давят на Россию

По словам Келлога, США используют несколько стратегий для склонения РФ к началу переговоров и мирному соглашению.

В частности, это:

арест замороженных российских суверенных активов, которые будут направлены на восстановление и перевооружение Украины;

санкции на русскую энергетику.

Как отметил Келлог, "Россия воевала в Сталинграде" и "так же будет воевать в этой войне".

По его словам, Украина и РФ должны помириться, и США хотят "заставить" обе стороны к переговорам.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что переговоры США и Украины по прекращению войны начнутся в Саудовской Аравии.

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