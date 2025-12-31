Война в Украине длится дольше борьбы СССР против нацистов: какую стратегию выбрал Путин

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

В середине января 2026 года война России против Украины пересечет историческую черту, продолжаясь дольше, чем бои на Восточном фронте в 1941-1945 годах. Несмотря на огромные потери, президент России Владимир Путин пытается убедить мир в неизбежности своей победы, используя дипломатические игры с администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье CNN.

Россия подходит к символически мрачной черте: уже к середине января война Путина против Украины продлится дольше, чем боевые действия на Восточном фронте Второй мировой — от нападения нацистской Германии на СССР в июне 1941 года до падения Берлина в мае 1945-го.

Реклама

Путин давно известен своим особым вниманием к теме Второй мировой войны, а культ советской победы над нацистской Германией стал важной составляющей идеологии современной России.

Но почти через четыре года после начала полномасштабного вторжения Россия так и не достигла решающего успеха. Москва контролирует примерно пятую часть территории Украины. Потери, по разным оценкам, превысили миллион человек. А одним из самых больших просчетов для Кремля остается то, что Владимир Зеленский продолжает возглавлять украинское государство.

Путин излучает уверенность

Несмотря на эти обстоятельства, в конце года Путин публично излучает уверенность, демонстрируя убеждение, что время работает на него. Перед декабрьской встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он заявил в интервью India Today, что Россия «в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военными или другими средствами», снова настаивая на передаче ей всех украинских регионов, которые Москва считает своими — даже тех, которые российская армия так и не смогла захватить.

Такая жесткая позиция представляется частью переговорной тактики. Путин прекрасно понимает, что Трамп стремится достичь договоренностей по Украине, и Кремль пытается использовать это стремление, чтобы выжать максимум уступок из Вашингтона.

Реклама

Во время итоговой пресс-конференции российский диктатор уверял, что его государство готово «завершить конфликт мирным путем», одновременно заявляя, что войска РФ «продвигаются по всей линии фронта».

Причины самоуверенности Путина: при чем здесь Трамп

Основания для такой демонстративной самоуверенности, по мнению Путина, вполне понятны. Он стал свидетелем того, как единство Запада в поддержке Украины начало шататься после прихода Трампа к власти в январе.

В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс шокировал европейских партнеров резкой речью на Мюнхенской конференции по безопасности, направленной против трансатлантических союзников. Впоследствии состоялся и громкий публичный спор между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Овальном кабинете.

Через несколько месяцев Кремль получил еще один информационный бонус — саммит Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске. Хотя эта встреча не привела к реальной перезагрузке отношений между США и Россией, для главы Кремля она стала значительно большим, чем просто символическим жестом: она дала ему возможность выиграть время в затяжной войне на истощение против Украины.

Реклама

Впрочем, нежелание Путина после Анкориджа переходить к реальным мирным шагам постепенно начало раздражать Трампа. Идея второго двустороннего саммита в Будапеште сорвалась, а Вашингтон ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России. Даже президент США, который не раз высказывался о российском диктаторе с благосклонностью, на этот раз не скрывал своего разочарования.

Путин может сорвать договоренности с Трампом по Украине

Несмотря на напряженность, между США и Россией, похоже, появилось минимальное пространство для диалога, которое открыло путь к нетипичной дипломатической инициативе со стороны Вашингтона. Ее ключевыми фигурами стали бывший деловой партнер Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

После их визита в Кремль в начале декабря активизировались интенсивные дипломатические контакты с участием Зеленского и лидеров европейских стран. Обсуждения сосредоточились на деталях возможного мирного соглашения. Уже в середине месяца Трамп демонстрировал оптимизм, заявив журналистам, что «мы сейчас ближе, чем когда-либо» к достижению мира.

Впрочем, в конце года Путин все еще выглядит фигурой, способной сорвать договоренности. Пока Зеленский в минувшие выходные посетил Трампа в Мар-а-Лаго для обсуждения обновленного мирного плана, российский президент сопровождал это событие собственными телефонными контактами с главой Белого дома.

Реклама

Позиция Россия по переговорам становится жестче

В то же время позиция Москвы относительно переговоров, вероятно, становится все жестче. Во время понедельничного разговора с Трампом Путин проинформировал его о якобы атаке украинских беспилотников на свою резиденцию в Валдайском районе Новгородской области. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также выразил резкое возмущение в связи с этой заявленной атакой — которую Зеленский назвал «полной выдумкой» — заявив, что «переговорная позиция России будет пересмотрена» в рамках текущего мирного процесса.

Часть экспертов, которые следят за Кремлем, сомневается, что Путин согласится на любое соглашение, которое пересечет его «красные линии». Хотя параметры возможных договоренностей еще окончательно не сформированы, российская сторона уже давно четко очертила свои ключевые требования.

В частности, заместитель главы МИД России Сергей Рябков недавно вновь подтвердил их в интервью ABC News: Москва не откажется ни от какой украинской территории, на которую претендует, и не допустит присутствия сил НАТО в Украине после завершения войны.

Реклама

«Лавров, Ушаков, Песков и сам Путин (который заметно активизировал контакты с военными, параллельно удваивая риторику "мы достигнем своих целей") четко дали понять, что обновленный план является абсолютно неприемлемым. В то же время Вашингтон продолжает взаимодействовать с Киевом, заявляя о "прогрессе", который Москва считает иллюзорным», — написала российский политический обозреватель Татьяна Становая в X после последних переговоров в Мар-а-Лаго.

«Именно об этом и есть российская история с атакой дронов на резиденцию Путина: это силовой "удар кулаком по столу", чтобы Запад наконец услышал, что нынешние мирные переговоры движутся в абсолютно неприемлемом для Москвы направлении, и чтобы сорвать формирование американо-украинской рамки», — добавила она.

Несмотря на то, что у Путина есть прямой доступ к Трампу, ему пока не удалось перекрыть влияние других игроков. Вопрос остается открытым: является ли уверенность Кремля реальной или это лишь дипломатический фасад.

В ноябре президент России появился в камуфляже на одном из военных командных пунктов в неизвестном месте, где главнокомандующий армии Валерий Герасимов заявил о контроле над Купянском. Впрочем, уже через несколько недель инициативу перехватил Зеленский, обнародовав видео с собственного визита в Купянск — в бронежилете, на фоне посеченного обломками и легко узнаваемого дорожного знака. Комментируя это видео на итоговой пресс-конференции, Путин пренебрежительно назвал украинского президента «талантливым артистом», который якобы занимается постановочными действиями.

Реклама

Оценить реальные настроения в России сложно: любая критика армии может завершиться арестом. В то же время экономика страны, несмотря на замедление и удары Украины по ключевой энергетической инфраструктуре, которая является фундаментом экономической силы Москвы, продолжает существовать по инерции.

Абсолютный контроль Путина над властью дает ему значительные преимущества в любых мирных переговорах. Количество могил в регионах России может расти, но парламент не способен давить на президента, оппозиция не представляет для него серьезной угрозы, а общая пассивность общества позволяет Кремлю и дальше вести войну против Украины.

К слову, в декабре Украина достигла максимального количества атак на российскую инфраструктуру с начала полномасштабной войны. О таком зимнем рекорде пишет агентство Bloomberg. По его подсчетам, в течение декабря зафиксировано не менее 24 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяным танкерам и другим морским объектам. А также — по ключевым элементам трубопроводной системы. В частности, журналисты упоминают атаки на месторождения компании «Лукойл» в Каспийском море, порты «Тамань» и «Ростов» в Черном море. А еще — операции против «теневого флота» страны-агрессора. Результат этих событий приятен украинцам. После атак российские власти прогнозируют сокращение поступлений от нефти и газа до 23% в бюджет в следующем году.