Конфликт между Россией и Украиной, в который вовлечены несколько авторитарных государств, а Украина поддерживает большинство стран Запада, имеет значительно больший потенциал перерасти в Третью мировую войну, чем нынешний кризис на Ближнем Востоке, предупреждает бывший дипломат США.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал бывший посол США в ОБСЕ и бывший старший директор по Европе Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер в интервью ведущему программы Студия Запад Антону Борковскому.

«Несомненно, мир стал значительно нестабильнее. В настоящее время существует гораздо меньше правил, определяющих взаимодействие между государствами. Так что теоретически мы можем оказаться на грани Третьей мировой войны почти никогда», — отметил Карпентер.

Он добавил: «По моему мнению, война между Россией и Украиной имеет больший потенциал привести к Третьей мировой, чем нынешний кризис на Ближнем Востоке. Вероятно, она будет относительно кратковременной, хотя ее последствия останутся, ведь Иран и дальше будет вести свою деятельность, а действующий режим, скорее всего, сохранит власть».

Дипломат также подчеркнул, что режим, являющийся естественным врагом США и Запада, предположительно продолжит искать мести в ближайшие месяцы и годы. В то же время ситуация на Ближнем Востоке, по его словам, в конце концов угаснет и не приведет к глобальному конфликту.

«Вместо этого война между Россией и Украиной, к которой вовлечены Северная Корея, Китай и Иран, а также большинство стран Запада, поддерживающих Украину, имеет значительно больший потенциал перерасти в конфликт масштаба Третьей мировой войны. Россия привлекает на свою сторону другие автократические государства, в то время как Украина поддерживает большинство либеральных демократий мира», — добавил Майкл Карпентер.

