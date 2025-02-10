Война в Украине могла бы закончиться быстрее: что сказали Шольц и Мерц на дебатах

В частности, оба политика согласились во мнении о невозможности членства Украины в НАТО на сегодняшний день.

Кандидаты на должность канцлера Германии Олаф Шольц и Фридрих Мерц заявили, что война в Украине должна завершиться как можно быстрее и что Берлин должен продолжать мощную военную поддержку Киева.

Об этом политики заявили на теледебатах, сообщает DW.

Шольц сказал: "Было бы хорошо, если бы эта война наконец-то закончилась".

"Сотни тысяч человек погибли из-за разрушений, причиненных Россией в Украине, убийств, вызванных ракетами, из-за всего, что там происходит ежедневно", — добавил политик.

В то же время, Мерц озвучил убеждение, что трехлетняя война "могла бы закончиться быстрее, если бы Украине помогали смелее и меньше колеблясь". Политик считает, что сейчас следует подождать и посмотреть, что планирует правительство США, ведь "без Америки здесь не получится". Однако политик подчеркнул, что никакие решения не должны приниматься без украинского участия, "и было бы хорошо, если бы у европейцев было общее мнение, а в идеале, даже совместная стратегия вместе с Америкой".

Кандидаты также ответили на вопрос, как они видят возможность в будущем защитить Украину от вторжения России. Так, Шольц назвал важным, чтобы США дали сигнал России о продолжении поддержки Украины – как это сделала Германия – иначе президент РФ Владимир Путин не отступит.

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"Мы должны помочь Украине иметь сильную армию. Потому что ее экономика не сможет финансировать армию такого размера, которая нужна для защиты. Это первое, что важно с гарантиями безопасности, которые мы согласовываем", – сказал политик.

Он также напомнил, что Германия – второе государство по объемам оказанной Украине помощи.

Однако Шольц в очередной раз подчеркнул, что не допускает мысли о передаче Киеву дальнобойного оружия. Он аргументировал это необходимостью "гарантировать, чтобы война не переросла в войну между Россией и НАТО".

По поводу членства Украины в НАТО в качестве гарантии безопасности кандидат в канцлеры Германии отметил, что "американское правительство это отвергает", и политик лично не видит такого варианта в сегодняшней ситуации.

Мерц согласился, что членство Украины в Альянсе пока не возможно из-за войны. Политик согласился и с необходимостью предоставления военной помощи Киеву. По поводу Taurus кандидат на должность канцлера заявил, что "всегда говорил — поставка этих крылатых ракет должна быть скоординирована в рамках Евросоюза". В этом контексте он упомянул, что в Евросоюзе, перспектива членства в котором у Украины уже есть, существуют обязательства по взаимопомощи, похожие на те, которые предусмотрены Договором о НАТО.

Мерц добавил, что не питает иллюзий относительно России.

"В течение следующих нескольких лет нам придется подготовиться к тому, что РФ будет продолжать агрессивные военные действия против Запада и Европы", – сказал политик.

Кстати, в конце декабря 2024 года Мерц выразил мнение, что до прекращения огня в Украине еще очень далеко.