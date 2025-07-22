Война в Украине может стать "Афганистаном для Трампа": Bloomberg раскрыл детали

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Для президента Дональда Трампа участие США в войне в Украине может стать тем же, чем война в Афганистане была для его предшественника Джо Байдена.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, на первый взгляд, это сравнение может показаться надуманным, ведь США не направляли войска в Украину, а лишь оказывают ей помощь.

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«Однако для президента Дональда Трампа есть сходство: урегулирование конфликта — задача не из легких, и чем дольше он затягивается, тем сильнее он рискует оказаться в тисках ответственности — а может быть, и вины», — отмечается в статье.

Более глубокое вовлечение в конфликт вызовет гнев поклонников движения «Сделаем Америку снова великой», пишет Bloomberg.

«Но если позволить России стабильно набирать обороты, при этом не оказывая дополнительной помощи, Трамп может выглядеть слабым и столкнуться с обвинениями в том, что он сделал недостаточно, чтобы остановить Путина», — говорится в статье.

В то же время Трамп настойчиво стремится дистанцироваться от конфликта, неоднократно заявляя, что при его правлении война никогда бы не началась, и давая понять, что он не несет ответственности за ее результат.

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В чем состоит проблема для Трампа

За несколько месяцев до переизбрания Трампа в ноябре обозреватель Washington Post Марк Тиссен предупредил республиканцев об опасности блокирования дополнительной помощи Украине.

«Для республиканцев пришло время выбора: если вы не хотите быть обвиненными в падении Киева так же, как Байден обвиняется в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине», — написал он.

В феврале этого года президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман высказался так же резко, заявив, что поспешное соглашение станет «серьезной ошибкой», которая также подорвет стремление Трампа выглядеть миротворцем.

«Если вы думали, что талибы, следующие на американских „Хаммерах“ по Кабулу, выглядят не очень, представьте себе россиян, которые едут колонной танков „Абрамс“ по Харькову», — написал Фроман.

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Проблема для американского президента состоит в том, что некоторые из его самых ярых поклонников утверждают прямо противоположное — что более глубокое вмешательство США обернется для Трампа крахом, пишет издание.

«Если президент Трамп продаст им наступательное оружие, способное нанести удар глубоко внутри России, я не вижу, как избежать превращения этого в войну Трампа», — заявил соратник Трампа Стив Беннон.

Напомним, озвученный президентом США Дональдом Трампом ультиматум для России в 50 дней истекает 2 сентября. Он предполагает, что если в течение этого времени Москва не заключит мирное соглашение с Киевом, США введут тарифы в 100% против покупающих российскую нефть стран.