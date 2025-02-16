Война в Украине может закончиться в три этапа: что прогнозирует президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб во время Мюнхенской конференции поделился своим мнением о возможных этапах мирного процесса в Украине.

Стубб отметил, что достижение мира в Украине может происходить в три основных этапа.

Первый этап

Первым этапом могут стать предварительные переговоры. Украина должна получить дополнительное вооружение и максимально давить на Россию, применяя санкции и используя замороженные активы. Это позволит Киеву начать переговоры с позиции силы.

Второй этап

Второй этап включает соглашение о прекращении огня со стороны России, которое должно быть достигнуто по линии фронта. После этого необходим международный мониторинг ситуации (не миротворцы, а именно независимые наблюдатели).

"Дальше будут обсуждаться вопросы мирного процесса: обмен пленными, возвращение похищенных детей, вопросы санкций и т.д. Главным является обеспечение стабильного прекращения огня. Если Россия снова попытается агрессию, Украина должна автоматически получить членство в НАТО", — сказал он.

Третий этап

Третий этап предусматривает мирные переговоры, которые могут занять некоторое время. На этом этапе будут рассмотрены более сложные вопросы, включая территориальные споры, гарантии безопасности и компенсации.

Ранее сообщалось, что американские и российские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Встреча состоится, чтобы начать переговоры, направленные на прекращение войны в Украине. Участие в переговорах от США примут госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Виткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Владимир Зеленский, который в пятницу в Германии встретился с вице-президентом США Венсом, заявил, что Украину не приглашали на переговоры в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, Киев будет вступать в контакты с Россией в консультации со стратегическими партнерами.

Читайте также: