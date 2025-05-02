Война в Украине не имеет военного решения: к чему готовятся США — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио, после отставки Майка Волтца также исполняющий обязанности советника по нацбезопасности, считает, что война в Украине не имеет военного решения.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Эта война началась при Джо Байдене. Она длилась три года. Они не пытались ее завершить. И это война без военного решения», – сказал Рубио.

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По его словам, ни одна из сторон не способна добиться своих целей: Путин не может захватить всю Украину, а украинская армия не может отбросить россиян даже до позиций 2014 года.

При этом Марк Рубио подчеркнул, что только действующий президент США Дональд Трамп может добиться мирного соглашения в этой войне.

«Сто дней он [Трамп] стремился к миру, остановить убийства, смерти и разрушения. И президент старался. Мы приблизились. Впервые за три года мы видим, что нужно Украине для остановки. Мы видим, что нужно россиянам, чтобы остановиться. Проблема в том, что эти две позиции все еще немного далеки друг от друга», - отметил он.

При этом американский чиновник добавил, что президент Трамп теперь должен решить, сколько времени он может уделять мирному урегулированию в Украине, учитывая, что стороны конфликта «недостаточно близки» к взаимопониманию.

«Не то, чтобы война в Украине неважна, но Китай важнее для будущего мира. Конечно, ядерные амбиции Ирана, все другие дела, которые у нас есть. Поэтому или что-то [т.е. мирные переговоры] должно произойти, или нам всем надо двигаться дальше. Это решение должен принять президент», - подытожил Марко Рубио.

Напомним, ранее Марко Рубио назвал подписание соглашения о недрах существенным шагом к завершению войны в Украине.