"Война в Украине не принесет пользы": Эрдоган призвал Путина к диалогу и позвал его как можно скорее приехать в Турцию

"Война в Украине не принесет пользы": Эрдоган призвал Путина к диалогу и позвал его как можно скорее приехать в Турцию

Эрдоган подчеркнул, что важно решить войну на Донбассе на основе Минских соглашений

Президент Турции Реджеп Эрдоган 23 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что Анкара не признает шаги, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Anadolu.

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Турецкий лидер заявил, что война в Украине никому не принесет пользы, поэтому предложил свою помощь для снижения напряженности и сохранения мира.

"Заявив, что не признает шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно сделать вывод на основе Минских договоренностей. Подчеркнув, что ситуация будет усложняться, а военный конфликт никому не принесет пользы, Эрдоган сказал, что придает большое значение продолжению дипломатических контактов и переговоров, и что Турция готова внести свой вклад для снижения напряженности, а также поддерживать мир", — говорится в сообщении.

Эрдоган призвал Путина к продолжению дипломатических контактов и переговоров.



"Президент Эрдоган повторил, что ожидает, что президент России Путин поскорее посетит Турцию для заседания Совета сотрудничества высокого уровня, как было договорено во время его визита в Сочи в сентябре прошлого года", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна пока не может отказаться от сотрудничества с РФ, несмотря на усиление агрессии Москвы и признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "ЛНР" и "ДНР". Анкара выступает за разрешение конфликта на Донбассе, не отказываясь от отношений с Украиной и Россией.

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