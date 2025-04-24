Война в Украине: президент ЮАР сделал заявление о роли в мирном процессе

Владимир Зеленский и Сирел Рамафоса на прессконференции 24 апреля / © Associated Press

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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил о готовности своего государства сыграть продуктивную роль в мирном процессе по войне России против Украины.

Об этом он сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции 24 апреля.

«Мы готовы сыграть свою роль в поддержании мирного процесса. Думаю, что главы стран Африканского континента будут обращаться со своей готовностью играть роль в достижении мира между Украиной и Россией», — сказал Рамафоса.

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«Мы были бы рады увидеть соглашение сначала о прекращении огня, а дальше о полном завершении войны. Вы спрашиваете, есть ли какая-нибудь возможность, при которой США могли играть более продуктивную роль в этом? Я искренне верю, что США, Европа, безусловно, Африканский континент могут играть продуктивную роль. Именно это мы готовы сделать«, — отметил президент ЮАР.

Напомним, Рамафоса также сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который касался вопросов достижения мира в Украине. Кроме того, лидер ЮАР недавно общался с президентом России Владимиром Путиным.