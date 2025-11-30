Валерий Залужный / © Associated Press

Война в Украине все больше приобретает признаки мировой по уровню глобального влияния и последствий.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net

«По состоянию на конец 2025 года война в Украине продолжается уже двенадцатый год. И с абсолютной уверенностью можно сказать, что она все больше имеет признаки мировой. Да, по количеству своих жертв она все еще не набрала объемов мировой, однако по уровню глобального влияния и последствий — уже вот-вот готова запустить свой опасный счет», — отметил украинский генерал.

В качестве подтверждения этого глобального влияния украинской войны Залужный привел пример, когда «вроде бы сильные личности современного мира утверждали о возможных быстрых решениях и долгожданном мире». Но, как подчеркнул дипломат, мир «до сих пор не наступил».

Экс-главком ВСУ отметил, что в то время, когда задачей высшего военного командования является уничтожение боевых сил врага, «целью войны является завоевать мир, что соответствует условиям политики, которую поддерживает государство».

«Война не является сама по себе целью, которая ведется только военными, а ведется — чтобы заключить мир при определенных выгодных условиях. Политик, определяя политическую цель войны, должен учитывать позиции на военном, социальном и экономическом фронтах, захват которых создаст благоприятные условия для ведения мирных переговоров», — отметил он.

Залужный добавил, что важна не только оборона на упомянутых фронтах, но и целенаправленные атаки на каждый такой сегмент противника должны иметь успех, «особенно в войне на истощение».

«Изменения, которые происходят в войне, требуют изменений еще и на политическом и экономическом фронтах. Таким образом, определяя политическую цель войны, фактически необходимо определить задачи и объединить руководство на фронтах политической, экономической и вооруженной борьбы», — считает он.

В своей статье Залужный вспоминает постулаты одного из самых известных теоретиков войны Карла фон Клаузевица, который определил, что в каждой войне присутствует «троица»: население, вооруженные силы и государственное управление.

«Именно население является самой чувствительной стороной в смысле поддержки войны. Без общественной поддержки невозможно успешно вести войну. Тогда едва ли не основной формой такой общественной поддержки является отношение общества, прежде всего, к мобилизации, которая стремительно начала давать сбои», — отметил он.

Залужный назвал правильным один из важнейших постулатов Клаузевица.

«Он заключается в том, что война подвергается изменениям, и эти изменения происходят в соответствии с изменениями политики. Потому что изменения, которые происходят в войне, требуют изменений еще и на политическом и экономическом фронтах», — подчеркнул он.

По словам Залужного, если в период с января 2025 года до августа 2025 года политическая цель Украины предусматривала стратегическую оборону с задачей не дать России использовать свои военные достижения в формировании мирных переговоров, а с августа 2025 года — это «сохранение государства через удержание военного, политического и экономического фронтов. Формирование альянсов и коалиций вокруг лишения России возможностей войны».

«Именно будущие угрозы и риски говорят о том, что определение четкой политической цели — это не только задача деятельности вооруженных сил, но и директива для политической подготовки войны, которая широко охватывает вопросы экономики, внутренней и внешней политики. Оценка перспектив войны должна сформировать единую цель, которая объединит военный, политический и экономический фронт», — отметил он.

Напомним, в воскресенье, 30 ноября, в США состоится встреча украинской делегации с американской стороной для обсуждения мирного плана завершения войны в Украине.

Ранее Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира. Переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Ранее украинскую переговорную группу, которая занималась вопросами мирного урегулирования с Россией, возглавлял бывший глава ОП Андрей Ермак. Однако 28 ноября президент Зеленский уволил Ермака с должности руководителя Офиса после проведенных НАБУ обысков у него дома.