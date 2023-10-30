Война в Украине: Шойгу заговорил о "готовности к переговорам"

Глава Минобороны подчеркнул, что западные государства должны остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его государство готово к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине".

Об этом Шойгу сказал, выступая на Пекинском оборонном форуме 30 октября, сообщают российские средства массовой пропаганды.

По словам министра обороны, Москва готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом. В то же время Шойгу подчеркнул, что для этого западные государства должны остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России.

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Глава Минобороны РФ также отметил, что условия для переговоров еще не созданы.

Он также обвинил Запад в содействии гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, Шойгу заявил, что "показательное стремление Запада к диалогу" скрывает наращивание сил в этом регионе.

К слову, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией невозможны, ведь на самом деле президент РФ Владимир Путин предлагает не переговоры, а капитуляцию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Переговоры с Россией! Подоляк заявил, что на самом деле под такими тезисами скрывает Путин

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