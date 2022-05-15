"Война в Украине скоро не завершится": МИД ФРГ сообщил о дальнейшей помощи стран НАТО

Страны НАТО будут помогать Украине столько, сколько нужно, заверила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Война в Украине скоро не завершится, но отдельные страны Альянса будут продолжать помогать нашей стране в битве с РФ.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по результатам неформальной встречи глав МИД стран НАТО 14-15 мая, передает "Укринформ".

"Нам всем понятно, что эта война так быстро не завершится. (…) Мы обсудили, как мы можем в дальнейшем поддержать Украину, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы. Мы согласны, что на национальном уровне, особенно по военной поддержке, мы не можем и не будем прекращать помогать», – заявила Бербок.

Она пообещала помогать Украине столько, сколько это потребуется.

"У нас нет другого выхода, как четко дать понять, что мы полностью стоим на стороне Украины, но также поддерживаем ее военно, чтобы она могла защититься", — добавила она.

Глава МИД отметила, что Германия и Запад были готовы к диалогу с Кремлем, ведь диалог должен всегда быть, особенно в трудные времена. Но это была именно РФ, кто грубо "выпустил в воздух", разрушил все формы диалога, последним из которых был диалог в рамках ОБСЕ, пытавшейся в рамках Минского процесса не допустить нынешней войны.

Многие мировые лидеры пытались говорить с главой Кремля, но безрезультатно. В настоящее время стратегическая концепция НАТО – сдерживание и оборона – имеют иное содержание, чем до 24 февраля, отметила министр.

Российское руководство положило конец Акту НАТО-РФ, дало понять, что этот основополагающий документ больше не имеет для него ценности. Таким образом, это заставляет НАТО пересмотреть свои позиции и усиливать свои восточные фланги.

Бербок отметила, что НАТО важнее, чем когда-либо, особенно учитывая грубость войны, которую Россия ведет против Украины.

Она отметила, что российская захватническая война сделала возможным то, чего президент Путин всегда хотел избежать и предупредить. В частности, Альянс стал еще более сплоченным, а не расколовшимся, роль НАТО повысилась, и к тому же теперь две страны с большой вероятностью присоединятся к Альянсу, хотя до 24 февраля не планировали такого шага.

Глава МИД ФРГ также отметила, что "дипломатический марафон" последних трех дней – встреча министров G7 и НАТО – подчеркивает, насколько драматичной остается ситуация в Украине, а также то, насколько сплочены партнеры в эти трудные времена.

Напомним, что в Европарламенте пригрозили Турции изоляцией в НАТО в случае блокирования вступления Финляндии и Швеции. В НАТО считают, что нет никакой понятной причины откладывать или блокировать процесс вступления в Североатлантический альянс.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.