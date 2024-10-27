"Война в Украине стала глобальной катастрофой": The Guardian о крахе стратегии Джо Байдена

Путин является трусом и не решился бы напасть на Украину, если бы знал, что встретит реальное сопротивление НАТО и США.

Неспособность США сдержать конфликт привела к огромным страданиям и геополитическим изменениям. Никто в мире теперь не может чувствовать себя в безопасности.

Об этом пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден, как "ветеран холодной войны", ожидаемо избрал стратегию сдерживания конфликта. В своей речи в Варшаве в марте 2022 года он пообещал: несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, Запад предоставит ей оружие, чтобы помочь выиграть это "символическое сражение за свободу и демократию", и введет масштабные экономические санкции против РФ, которые " превратят рубль в щебень". В то же время президент США отметил, что прямого противостояния между НАТО и Россией не будет, пока государство-агрессор не атакует кого-либо из стран-членов Альянса.

Саймон Тисдолл отмечает, что через тридцать месяцев после начала полномасштабной войны в Украине уже всем понятно, что стратегия сдерживания Байдена потерпела полный крах, а "украинский кризис стремительно дает метастазы", хотя войны между Россией и НАТО пока удается избегать. Он перечислил разрушительные последствия, которые уже испытал мир из-за российской агрессии против Украины:

территории Польши, Румынии и даже союзника РФ Беларуси пострадали от "заблудившихся" российских ракет и дронов;

в Черноморском регионе нарушено гражданское судоходство;

Путин утверждает, что Запад уже ведет войну против России и угрожает миру ядерным оружием;

российские пропагандисты обещают уничтожить Польшу, страны Балтии и вообще "всех врагов России";

на фоне помощи Украине произошли расколы между США и Европой, внутри НАТО и между членами ЕС.

"Вспыхивают споры по поводу отправки войск и ракет большой дальности в Украину, приглашения Киева присоединиться к альянсу и формирования отдельной европейской "оборонной идентичности". Новая ястребиная позиция Франции нивелируется осторожностью Германии. Нейтральные Швеция и Финляндия панически захотели присоединиться к НАТО. Страны Балтии опасаются расширения российской агрессии. Венгрия и Сербия успокаивают Кремль. Италия колеблется. Никто не чувствует себя в безопасности", – пишет Тисдолл.

На фоне несостоятельности Запада, и, в частности, Соединенных Штатов, сдержать войну возникают "сейсмические" геополитические изменения. Стремительно развивается "безграничное" партнерство Китая и России, по всему миру поднимает голову правый и левый политический экстремизм. Такая гибридная война – подрывная деятельность, дезинформация, операции воздействия, кибератаки, мошенничество, онлайн-троллинг – распространилась по всему миру с 2022 года, потому что авторитарные режимы следуют примеру России.

Автор статьи отмечает, что в то же время Дональд Трамп цинично использует войну в Украине, чтобы убедить американских избирателей в том, что НАТО является мошенничеством, управляемым европейцами, а его соперница на выборах президента, демократ Камала Гаррис, не может ничего контролировать.

Война в Украине отвлекает внимание от других серьезных мировых проблем: конфликтов в Судане и Мьянме, дефицита продовольствия, который усилился из-за атак на украинский экспорт зерна, климатического кризиса, обостряющегося из-за увеличения выбросов в результате активных боевых действий. Более того, Путин и его приспешники, обвиняемые в военных преступлениях, остаются безнаказанными, а уважение к международному праву, уставу ООН и решениям Международного суда резко падает.

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Также каждый день растет экономический ущерб от войны. По оценкам Всемирного банка, первые два года нанесли прямой ущерб Украине на 152 миллиарда долларов. По прогнозам ООН, для восстановления и реконструкции необходимо 486 млрд долларов.

"Цена в жизнях разбивает сердце. По скромным оценкам ООН было убито около 10 000 мирных жителей и вдвое больше ранено. Возможно, погибли более 30 тысяч украинских военных. Потери российских военных составляют примерно 115 000 убитых и 500 000 раненых. Для российского общества цена усиления авторитаризма, коррупции и подавления инакомыслия и свободных СМИ неизмерима", – говорится в материале.

По мнению автора, некоторых последствий и ущерба можно было бы избежать, полностью или частично. И прежде всего это было бы возможно, если бы НАТО действительно была готова к сдерживанию российской агрессии всеми доступными средствами.

"В Варшаве Байден был откровенен, почти хвастлив: еще в январе 2022 года разведка США знала, что вторжение неизбежно. Он сказал, что неоднократно предупреждал Путина, что это будет большой ошибкой. Однако, учитывая его страстную веру в то, что борьба Украины за демократию и свободу имеет жизненно важное универсальное значение, безусловно то, что Байден должен был прямо сказать российскому диктатору: "Забудьте об этом. Не нападайте. Иначе вы окажетесь в борьбе с лучше вооруженными и более мощными силами НАТО". Это называется сдерживанием. Для этого существует НАТО", — подчеркнул Тисдолл.

По его мнению, Путин является трусом и не решился бы напасть на Украину, если бы поверил, что встретит реальное сопротивление НАТО.

Напомним, по мнению внешнеполитических экспертов Роберта О'Брайена и Элбриджа Колби, Путин не отважился напасть на Украину раньше, потому что не мог предсказать реакцию президента Трампа. По "теории сумасшедшего", второе президентство Трампа может спасти мир именно благодаря его непредсказуемости.

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