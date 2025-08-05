Война в Украине стала войной Трампа: почему президент США не сможет игнорировать ее

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Начало войны против Украины — дело президента России Владимира Путина. Его не остановил предыдущий президент США Джо Байден. Но несмотря на попытки избежать втягивания, именно на этой неделе российское вторжение в Украину стало делом, которое ложится непосредственно на плечи действующего американского лидера Дональда Трампа.

Об этом в статье для CNN написал обозреватель по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш.

Должность президента США — одна из тех, что не позволяет избежать глобальных вызовов. А Трамп вынужден реагировать на самую масштабную войну в Европе со времен Второй мировой, ведь при его предшественнике Соединенные Штаты стали главным партнером и защитником Украины.

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Имея возможность отойти от этой темы, Трамп решил действовать по-другому: лично включиться в ситуацию. Началось все с громких заявлений о способности завершить войну за 24 часа — потом этот срок продлился до 100 дней. После этого президент США переключился на политические фигуры: сперва приблизился к Путину, публично повторяя его тезисы, а затем — уже в Белом доме — публично начал критиковать президента Украины Владимира Зеленского.

В отношениях с НАТО Трамп вел себя агрессивно — требовал увеличения расходов союзников на оборону Европы, что, в конце концов, дало результаты. Но дипломатические инициативы, которые должны были бы стать следующим шагом, не принесли существенных сдвигов.

Трамп окончательно принял на себя бремя войны в Украине

Последние две недели стали переломными: именно теперь Трамп окончательно принял на себя бремя этой войны. Он признал, что Путин не ищет мира. Он понял, что Украина срочно нуждается в вооружении — и пытался помочь, хоть и с заметным недостатком энтузиазма. Глава Белого дома даже прибегнул к неожиданному шагу — отреагировал на ядерные угрозы от заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева еще более жесткими словами, намекнув на возможность размещения американских подводных лодок ближе к России. За считанные недели США перешли от остановки помощи Украине к прямым ядерным угрозам против Москвы.

Теперь, когда дедлайн Трампа по мирному соглашению стремительно приближается, ему придется принимать одно из самых серьезных решений с начала конфликта. Решится ли он на реальные санкции — вторичные тарифы против покупателей российских энергоносителей, которые могут нанести серьезный ущерб? И готов ли он к тому, что это потребует определенных жертв от США и их партнеров?

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Санкции против Индии и Китая способны дестабилизировать мировой энергетический рынок. В понедельник Трамп заявил, что планирует поднять тарифы для Индии за то, что она зарабатывает на перепродаже российской нефти, но конкретики относительно новых мер не привел. Индия до сих пор не сообщила о намерении отказаться от закупки российских энергоносителей. Китай, который полностью зависит от российского топлива, просто не имеет возможности прекратить это сотрудничество.

Трампу придется принять неудобные решения

Чтобы не повторился очередной момент TACO (Trump Always Chickens Out — Трамп всегда пугается), ему придется принять неудобные решения — и столкнуться с их последствиями. Альтернатива — найти «аварийный выход», если таковой предложит его специальный представитель Стив Уиткофф во время анонсированного визита в Москву.

Вероятно, Трамп даже расценит личную встречу с Путиным как шаг в направлении мира. Но даже отступление с его стороны оставит отпечаток на войне — ведь, по словам экс-госсекретаря США Колина Пауэлла относительно ситуации в Ираке: «Если США что-то сломали — это теперь их собственность».

Трамп не сможет одновременно и быть в центре событий, и избегать ответственности. Ему свойственно привлекать к себе внимание и быть двигателем всех решений. И именно эта потребность контроля делает войну личной частью его политического наследия.

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Президент США не может самостоятельно выбирать, какие вызовы его касаются, а какие — нет. Даже идеология MAGA (America First) не дает права забирать себе только победы и открещиваться от поражений. Если Трамп не уничтожит американское влияние в мире полностью — а это противоречит его характеру — то всегда будут международные проблемы, которые США не смогут игнорировать.

«Он говорит, что хочет завершения войн. Но желания — не достаточно. Войны не подчиняются желаниям», — подчеркивает автор публикации.

Экс-президент США Барак Обама, перебирая власть, получил в наследство войны в Ираке и Афганистане. Он быстро вывел войска из Ирака, но попытался усилить военное присутствие в Афганистане — без результата. Именно поэтому Афганистан стал «войной» Обамы, хотя она началась не по его вине. Затем Трамп передал эту нестабильность Байдену, который реализовал резкий вывод войск в августе 2021 года — хаотичное завершение, которое республиканцы охотно называют «демократическим поражением».

«Трамп имеет ту же проблему — он наследует кризис. Он не может пожелать или уговорить войну прекратиться. Сами смерти на поле боя, которые он оплакивает, уже нанесли страдания и боль, превратив этот конфликт в экзистенциальную борьбу за выживание для Кремля и за душу украинского общества», — отмечается в тексте.

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Украинцы хотят нормальной жизни без сирен ночью. А вот Путин не хочет мира, и его недавние требования де-факто сводятся к требованию капитуляции со стороны Украины.

Война в Украине определяющая для президентства Трампа

В статье резюмируется, что война в Украине стала реальностью, которую Трамп уже не может игнорировать. Она — определяющая для его президентства и вообще для всей эпохи после 11 сентября. Ее результат повлияет на безопасность Европы и на готовность Китая бросать вызовы мировому порядку в последующие годы. В Китае это хорошо понимают — поэтому поддерживают Россию. Европейцы также осознают угрозу — и активно вооружаются, чтобы Россия не смогла использовать их слабость.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что война в Украине — «это война Байдена», в то же время говорил, что хочет попытаться ее завершить.

А теперь представитель Госдепартамента США Миньон Хьюстон заявила, что Белый дом стремится и дальше «стоять бок о бок с Украиной», и что администрация Трампа стремится к «длительному, прочному и стабильному миру в регионе».

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Заметим, что 8 августа истекает ультиматум от Трампа для России по достижению мирного соглашения с Украиной. По мнению украинского журналиста Виталия Портникова, у президента США есть два пути, как действовать после этого.