Война в Украине: Трамп сказал, кто должен работать над ее завершением

Трамп в очередной раз вспомнил «фальсифицированные выборы в США» и заверил, что война в Украине не началась бы, будь он тогда раньше президентом.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в Давосе высказался об Украине. По его словам, Штаты активно работают над завершением российско-украинской войны, впрочем, Европа и НАТО должны присоединиться.

Об этом сообщает Clash Report.

Как акцентировал американский лидер, государства Украина и США — в тысячах милях друг от друга. Они разделены огромным океаном.

«Это война, которая никогда не должна была начаться, и она бы не началась, если бы президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы. Людей в скором времени привлекут к ответственности за то, что они сделали. Это, вероятно, сенсационная новость, но так и должно быть. Выборы не могут быть сфальсифицированы», — в очередной раз повторил он.

Трамп подчеркнул, что уже год активно работает над завершением войны в Украине.

«Что из всего этого США? Что мы получаем? Многие люди умирают и многие не ценят что мы делаем. Я говорю и о НАТО и Европе. Они должны хорошо поработать, чтобы уладить войну в Украине», — выразился президент Штатов.

Ранее Трамп анонсировал разговор с Зеленским. При этом он упомянул и Путина.

«Я веду переговоры с президентом Путиным, и, я считаю, он хочет заключить соглашение. Я веду переговоры с президентом Зеленским, и, думаю, он тоже хочет заключить соглашение. Я встречаюсь с ним сегодня», — рассказал глава Белого дома.

