ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Война в Украине угрожает Германии и всей Европе — Мерц

Российское вторжение в Украину было и остается частью плана Кремля, направленного против всей Европы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Война России против Украины напрямую угрожает европейской безопасности, в частности Германии, и является частью более широкого плана Москвы против всего континента.

Об этом говорится в новогоднем телеобращении канцлера Германии Фридриха Мерца, передает DW.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что война в Украине — это «не какая-нибудь далекая война, которая нас не касается».

«В Европе бурлит ужасная война. Это война, которая непосредственно угрожает нашей свободе и безопасности. Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью. Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Новый год в самых неблагоприятных условиях — многие без электричества, под градом ракет, в страхе друзей и родных», — подчеркнул Мерц.

Он добавил, что все очевиднее: российское вторжение в Украину было и остается частью плана Кремля, направленного против всей Европы.

«Каждый день, в частности, и Германия подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам», — отметил канцлер.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о новых консультациях с европейскими и канадскими партнерами в рамках Берлинского формата.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский обсудил с Мерцом последний фейк Кремля и переговоры с Трампом.

Дата публикации
Количество просмотров
263
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie