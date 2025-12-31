Фридрих Мерц / © Associated Press

Война России против Украины напрямую угрожает европейской безопасности, в частности Германии, и является частью более широкого плана Москвы против всего континента.

Об этом говорится в новогоднем телеобращении канцлера Германии Фридриха Мерца, передает DW.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что война в Украине — это «не какая-нибудь далекая война, которая нас не касается».

«В Европе бурлит ужасная война. Это война, которая непосредственно угрожает нашей свободе и безопасности. Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью. Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Новый год в самых неблагоприятных условиях — многие без электричества, под градом ракет, в страхе друзей и родных», — подчеркнул Мерц.

Он добавил, что все очевиднее: российское вторжение в Украину было и остается частью плана Кремля, направленного против всей Европы.

«Каждый день, в частности, и Германия подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам», — отметил канцлер.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о новых консультациях с европейскими и канадскими партнерами в рамках Берлинского формата.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский обсудил с Мерцом последний фейк Кремля и переговоры с Трампом.