Война в Украине уже выходит за пределы Европы: в FT предупредили о новой угрозе

Война в Украине / © ТСН.ua

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Войны в Европе, на Ближнем Востоке и Азии больше не идут отдельно друг от друга. Они начинают пересекаться, что чревато созданием двух вражеских военных блоков, как это было во время Второй мировой войны.

Об этом написал обозреватель Гидеон Рахман в своем материале для Financial Times.

По оценке аналитика, масштаб боевых действий на трех континентах уже достиг исторических максимумов. Вторжение России в Украину стало самым кровавым конфликтом в Европе с 1945 года. На Ближнем Востоке к противостоянию между Ираном, США и Израилем вовлечены 12 стран. А в Восточной Азии КНДР наращивает военную мощь и отказалась от идеи мирного объединения с Южной Кореей, пока Китай активизировал военные учения вокруг Тайваня.

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Эксперт отмечает, что эти локальные кризисы уже начали оказывать непосредственное влияние друг на друга. В частности, Иран заявил о потоплении украинцами иранского торгового судна в Каспийском море и гибели моряка, тогда как Киев подтвердил дальнобойные удары по направлявшимся в РФ иранским военно-грузовым судам.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея готовится отправить еще 30 000 военнослужащих на помощь российским войскам. Если привлечение северокорейских сил в 2024 году президент Украины назвал первым шагом к мировой войне, то прямое противостояние Украины с Ираном в Каспийском море можно считать вторым шагом.

Сообщается, что в США союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи все чаще называют осью противников. Официального союза между ними нет, но все они стремятся ослабить влияние США и подчинить себе соседние страны. За это КНДР получает от России военные технологии, Иран разведдан для атак на базы США, а Китай поставляет Москве и Тегерану электронику и оборудование для изготовления оружия.

Аналитик также отметил, что в данной ситуации действия Украины против иранской логистики в Каспийском море является не только ответом на поставку дронов Shahed, но и возможностью перекрыть экономические маршруты Тегерана, укрепив альянс с США и администрацией Дональда Трампа.

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Рахман подытоживает, что хотя Вашингтон и Пекин сейчас пытаются предотвратить прямую войну между собой, исторический опыт XX века свидетельствует: сочетание региональных конфликтов с просчетами великих государств смертельно опасно и может привести к новому глобальному столкновению.

Напомним, диктатор-президент РФ Владимир Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота, чтобы еще раз продемонстрировать силу российской армии, а также продвинуть территориальные претензии, выходящие за пределы войны против Украины.

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