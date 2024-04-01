Война в Украине: во Франции ожидают, что Китай пошлет РФ "очень четкие сигналы"

Во французском МИДе подчеркнули, что эта война касается всего международного сообщества.

Франция ожидает, что Китай пошлет России "очень четкие сигналы" по войне в Украине. Крепкого мира в стране не будет, если его не согласуют с украинцами.

Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне, сообщает Le Dauphine.

"Мы ожидаем, что Китай пошлет России очень четкие сигналы", – сказал французский министр.

"Китай, очевидно, играет ключевую роль в обеспечении независимости Украины и уважения международного права, включая ее суверенитет", — добавил Сежурне.

Западное сообщество регулярно призывает Китай играть более активную роль в вопросе войны в Украине, используя влияние Пекина на Москву.

"Эта война касается всего международного сообщества", – отметил глава МИД Франции.

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Он также подчеркнул убежденность Запада в том, что крепкого мира в государстве не будет, если он не будет согласован с украинцами.

"Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Поэтому для нас это очень важный вопрос, и именно поэтому Франция намерена поддерживать тесный диалог с Китаем", – рассказал Сежурное.

Напомним, ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин сообщил, что Пекин не исключает участия в международной конференции на саммите мира, который планирует устроить Украина.

Кстати, по мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, именно Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, ведь имеет "особые" отношения с Россией.

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