Война в Украине вошла в решающую фазу: в Германии сделали важное заявление

Борис Писториус / © Associated Press

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Война в Украине перешла в потенциально решающую стадию, поэтому партнерам нельзя замедлять темпы финансовой и военной помощи Киеву. В настоящее время украинская сторона остро нуждается в средствах для финансирования собственного производства вооружения.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус изданию Spiegel.

Война в Украине — что заявил Писториус

Глава немецкого оборонного ведомства отметил важность настоящего момента в противостоянии и призвал союзников действовать активнее.

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«Война в Украине вошла в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим моментом», — отметил Борис Писториус.

По словам чиновника, одним из главных приоритетов для Киева сейчас является получение денег, направленных на изготовление оружия внутри страны. Он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать стабильную финансовую поддержку.

«Я считаю, что мы не должны сбавлять обороты», — заявил министр обороны Германии.

Война в Украине — последние новости

Ранее бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, баланс сил в войне России против Украины начинает меняться, и украинская армия впервые за долгое время перехватывает инициативу на фронте.

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Ранее мы писали, что Министерство иностранных дел Германии осудило массированные российские авиаудары по Киеву и другим регионам Украины, которые РФ нанесла в ночь на 2 июля.

Также Федеральная прокуратура Германии сообщила о предъявлении обвинений украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». В ведомстве утверждают, что он и другие участники группы действовали как украинские военнослужащие.

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