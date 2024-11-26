Война в Украине вступает в критическую стадию: Великобритания сделала важное заявление

Путин не остановится, если победит в Украине.

Война России против Украины вступает в критическую стадию. Сейчас как никогда следует удвоить поддержку Украины, чтобы Кремль не выиграл в этой войне.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время встречи с коллегами из Германии, Франции, Италии и Польши, сообщает "Укринформ".

"Поскольку война в Украине вступает в критическую стадию, пора усилить нашу коллективную оборону. Мы работаем вместе над укреплением восточного фланга НАТО. Мы работаем вместе над усилением сотрудничества в разработке систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности. Мы работаем вместе над усилением промышленных программ между нашими ведущими компаниями", — заявил британский министр.

По его словам, Лондон, Берлин, Париж, Рим и Варшава ответственны за более чем пятую часть общих оборонных расходов НАТО, а также за две трети оборонных расходов Европы в НАТО. Именно поэтому эти пять стран, подчеркнул Гили, готовы увеличивать расходы на европейскую оборону.

Гили подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если победит в Украине. Ведь цель Москвы – "дестабилизация демократии" на всем континенте. Именно поэтому нужно удвоить поддержку Украины.

"Тот факт, что мы собрались вместе, как пятерка, очень четко сигнализирует о том, что мы будем объединены и готовы оградить наш континент от агрессоров. Мы будем твердо стоять перед лицом угроз Путина и вместе будем готовы сдерживать любое расширение российской агрессии", — заявил он.

Отметим, Гили заявил, что линия фронта в Украине "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней вторжения России в 2022-м.

Напомним, в ГУР назвали главную цель путинской армии до конца зимы. В частности, речь идет о выходе на границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты преследуют стратегическую цель — полный контроль территории Украины.

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