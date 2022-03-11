Война в Украине: Япония замораживает активы трех банков Беларуси

Под санкции попадают три банка РБ.

Япония введет санкции против трех белорусских банков: Белагропромбанк, банк "Дабрабут" и Банк развития Республики Беларусь.

Санкции заработают с 10 апреля 2022 года.

Об этом сообщил МИД Японии, передает Интерфакс-Украина.

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"С учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, (...) кабинет министров согласовал такие меры, как замораживание активов для конкретных банков Республики Беларусь", — говорится в заявлении МИД.

Напомним, Токио сделало заявление по поводу Курил на фоне войны России против Украины: "Япония имеет суверенитет".

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