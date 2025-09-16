Война в Украине "закончится через 60 или 90 дней": у Трампа назвали условие

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент заявил — если Европа «сделает свой вклад» в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 60 или 90 дней.

Об этом министр сказал в совместном интервью агентствам Reuters и Bloomberg.

Бессент акцентировал, что страны Европы должны активнее участвовать в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует вводить дополнительные пошлины на китайские товары с целью ограничения закупок Пекином российской нефти, если только европейские государства не установят высокие пошлины против КНР и Индии.

"Мы ожидаем, что европейцы внесут свой вклад, и мы не будем двигаться вперед без европейцев», — сказал министр финансов США.

Он напомнил, что Трамп призывает ввести пошлины на уровне 50-100% для Китая и Индии, чтобы лишить Москву основного источника доходов — экспорта нефти.

Бессент также раскритиковал европейские страны, которые до сих пор покупают российскую нефть или нефтепродукты из Индии, произведенные из российского сырья, подчеркивая, что эти закупки фактически поддерживают финансирование войны.

«Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней», — подчеркнул американский министр.

Он заявил, что США готовы вместе с европейскими партнерами обсуждать новые санкции против российских компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл», а также искать пути более активного использования замороженных российских суверенных активов, арестованных после вторжения в 2022 году. Среди возможных шагов — изъятие части средств из замороженных 300 млрд долл. или создание специальной юридической структуры, которая могла бы обеспечивать кредиты для Украины.

Напомним, Трамп заявил, что война в Украине оказалась «очень сложной» для урегулирования. Он сказал, что основным препятствием для мира является якобы личная «ненависть» между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Вскоре после этого заявления президент США объявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, когда страны НАТО прекратят закупать российскую нефть. Трамп также призвал страны Альянса ввести пошлины на китайские товары в размере 50-100%, чтобы уменьшить влияние Пекина на экономику РФ.