Война в Украине закончится или за это придется заплатить — новое заявление Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится «или за это придется заплатить».

Об этом глава Белого дома сказал, выступая с заявлением о переименовании Министерства обороны в «Министерство войны».

Он похвастался, что положил конец семи войн, и войну в Украине ждет «то же самое».

«Мы с другой (войной в Украине) мы тоже справимся. Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. Но это будет сделано или будет адская расплата», — сказал Трамп.

Также он пообещал разобраться с гарантиями безопасности Украины.

«Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, так что мы что-нибудь с этим сделаем. Я думаю, люди ждут этого. Мы поможем им. Мы… Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, они хотят, чтобы это кончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось», — подчеркнул президент США.

Напомним, по информации NBC News, США согласились на мониторинг буферной зоны в Украине.