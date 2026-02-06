Война в Украине заставляет ЕС мириться с Турцией: детали от Politico

Флаги Турции, ЕС и Украины / © ТСН

Европейский Союз готовится к масштабному восстановлению партнерства с Турцией на фоне переговоров о мире в Украине. Брюссель видит в Анкаре ключевого гаранта безопасности в Черноморском регионе и потенциального миротворца, несмотря на претензии к демократии Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Politico.

После длительного периода, когда Турцию в ЕС рассматривали скорее как вызов, Брюссель все чаще воспринимает ее как часть возможного решения проблем. На фоне оживления мирных переговоров по Украине потенциальное участие Турции в формировании послевоенной архитектуры безопасности — в частности в роли миротворца и ключевого посредника в Черноморском регионе — придает ей статус стратегически важного партнера для ЕС.

В то же время европейские институты сохраняют осторожность в отношениях с Анкарой из-за отступления от демократических норм и преследования оппозиции режимом Эрдогана.

С целью оживления диалога еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в 6 февраля совершит визит в Турцию.

«Турция будет для нас очень важным партнером»

«Мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция будет для нас очень важным партнером. Подготовка к миру и стабильности в Европе означает подготовку прочного партнерства с Турцией», — отметила она накануне поездки в письменном заявлении для издания.

Вместе с тем отношения между ЕС и Турцией длительное время ухудшались — в частности из-за усиления авторитарных тенденций при правлении Эрдогана и давления на оппозиционных политиков. Несмотря на официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз, переговорный процесс фактически находится в замороженном состоянии с 2018 года.

«В последних отчетах ЕС по расширению мы видели отход от стандартов ЕС, особенно в сфере верховенства права и демократии. Я знаю, что Турция имеет очень длинную демократическую традицию и сильное гражданское общество, и именно это нужно усиливать, чтобы восстановить доверие между ЕС и Турцией», — отметила Кос.

Символический шаг к сближению ЕС и Турции

Во время пребывания в Анкаре она в качестве символического шага к сближению примет участие в подписании соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией о выделении 200 млн евро на развитие возобновляемой энергетики. ЕИБ прекратил новое финансирование Турции в 2019 году из-за споров вокруг бурения энергоресурсов вблизи Кипра.

Кроме этого, в пятницу Еврокомиссия обнародует исследование по «продвижению межрегиональной повестки дня взаимосвязанности» с Турцией, Центральной Европой и Южным Кавказом. Документ, с которым ознакомилось издание, определяет необходимые инвестиции для развития транспортных, торговых, энергетических и цифровых маршрутов вдоль Транскаспийского коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Черное море.

Впрочем, эти шаги носят скорее декларативный характер и не полностью соответствуют ожиданиям Анкары, которая настаивает на модернизации соглашения о таможенном союзе, действующего с 1995 года.

Стратегической целью Турции остается вступление в ЕС

В то же время изменения в мировой геополитике и торговой политике, инициированные президентом США Дональдом Трампом, могут снова сблизить Европу и Турцию.

«Мир меняется, и история ускоряется. Отношения между Турцией и ЕС также должны адаптироваться. Укрепить эти отношения можно, опираясь на взаимные интересы. Мы надеемся воплотить эту философию очень конкретным образом. Стратегической целью Турции остается вступление в Европейский Союз, и именно это должно быть ориентиром в наших отношениях», — отметила посол Турции при ЕС Япрак Балкан.

Возвращение к активным переговорам о членстве Турции в ЕС пока не рассматривается. В то же время, по словам Кос, «нам нужно посмотреть на наши отношения с Турцией свежим взглядом».

«Мой визит в Анкару… направлен на восстановление доверия и поиск путей сделать наши экономические отношения более эффективными для обеих сторон», — отметила она.

Напомним, в ноябре прошлого года Турция заявила, что готова отправить своих военных в состав международных миротворческих сил в Украине для обеспечения гарантий безопасности после завершения войны. Такой шаг возможен только после установления режима прекращения огня и четкого определения мандата и рамок миссии.

В январе 2026 года глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что завершение войны в Украине требует не просто соглашения между Киевом и Москвой, а полного пересмотра архитектуры безопасности Европы. Он подчеркнул, что мир должен включать мониторинг, укрепление украинского сдерживания и механизмы реагирования на нарушения. Фидан подчеркнул готовность Турции гарантировать безопасность в Черном море, одновременно критикуя США за снижение лидерской активности.