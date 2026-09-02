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"Война возвращается в Россию": Украина официально предупредила авиакомпании об опасности полетов
Андрей Сибига отметил, что на фоне усиления российского террора против Украины воздушное пространство РФ становится все более опасным.
Украина официально обратилась к Международной организации гражданской авиации (ICAO) с предупреждением о росте опасности в небе над Россией. Киев призвал международные авиакомпании и правительства полностью избегать российского воздушного пространства.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Украина официально сообщила ICAO, что российское воздушное пространство опасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы призываем всех его избегать», — говорится в заявлении главы МИД.
Он подчеркнул, что Россия сознательно пренебрегает рисками, которые возникли в результате ее агрессии против Украины и уже привели к нескольким опасным инцидентам в предыдущие годы.
Сибига отметил, что на фоне существенного усиления российского террора против Украины воздушное пространство России становится все более опасным.
«Это наше ответственное постановление уведомить ICAO и все авиакомпании, а также правительства о необходимости осторожности — даже если Россия отказывается выполнять свою ответственность по их информированию. Мы стремимся предотвратить непреднамеренные инциденты«, — говорится в заявлении министра.
В то же время глава МИД подчеркнул, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
"Война возвращается домой в Россию«, — акцентировал Сибига.
Напомним, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям, страховым компаниям и пассажирам с призывом избегать полетов через воздушное пространство России из-за рисков, связанных с атаками дронов и боевыми действиями. Он отметил, что Украина не представляет опасности для гражданской авиации, однако война фактически превратила российское небо в зону повышенной опасности.
После этого стало известно, что турецкие авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву и другие российские города из-за «ситуации с воздушным пространством». Поэтому в трех московских аэропортах уже задержали или отменили 77 рейсов. В частности, рейс Pegasus из Бодрума был отменен прямо во время посадки.