Война вступает в опасную фазу: WSJ предупреждает о коварных планах Путина на лето

Владимир Путин / © Associated Press

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Война, давно зашедшая в тупик, вступает в опасную фазу, когда обе стороны, похоже, намерены к эскалации, а перспективы мирного соглашения при посредничестве США отступают.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Непродолжительная встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня привела к прогрессу по гуманитарным вопросам, но не продвинула стороны даже до временного перемирия», — отмечают журналисты.

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В любом случае предложение путинского режима, о котором сообщили пропагандисты, мало чем отличалось от максималистских требований, которые Москва выдвигала в течение нескольких предыдущих месяцев: официальное признание четырех спорных украинских территорий частью России, вывод украинских войск из этих районов и соблюдение Киевом политики нейтралитета.

«Это был еще один признак того, что Россия исполнена решимости продолжать войну, которую она начала. Украина тем временем будет продолжать смелые шаги в свою защиту», — говорится в статье.

В Вашингтоне, похоже, единственное давление происходит от Конгресса. Сенаторы Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина) и сенатор Ричард Блюменталь (демократ, штат Коннектикут) планируют на следующей неделе представить закон, введя высокие тарифы для стран, покупающих российскую энергию и уран. Если это предложение будет принято, а Трамп не наложит вето, наказание будет сопровождаться новым принятием санкций, которые готовит Европейский Союз.

Один из вопросов состоит в том, подтолкнут ли эти атаки администрацию к более глубокому вмешательству в мирный процесс или уйдут, как американские чиновники неоднократно угрожали сделать. На прошлой неделе Трамп дал Путину двухнедельный срок, угрожая «ответить несколько иначе», если он приходит к выводу, что российский лидер влечет его за собой.

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Обещание Трампа уйти с переговоров нереалистично, считают некоторые аналитики.

«Уход продолжит боевые действия. Это было бы признанием неудачи», — сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.

Напомним, в Стамбуле 2 июня завершился новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны договорились о новых обменах определенных категорий военнопленных в формате «всех на всех». Также Киев передал Москве список похищенных детей, которых нужно вернуть.