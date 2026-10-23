"Война за Донбасс": Рубио изложил позицию США по поводу урегулирования конфликта в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио в упрощенном виде охарактеризовал российско-украинскую войну как борьбу за Донбасс, который Москва пытается захватить военным путем, но Украина отказывается отдавать. По его словам, для прекращения боевых действий сторонам придётся искать компромисс при посредничестве США.

Об этом Рубио заявил в интервью индийскому изданию India Today, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

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«Люди продолжают говорить, что это „война в Украине“. Эта война — за Донбасс. Она идет за один регион страны», — сказал глава Госдепа США.

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Он утверждает, что речь идет примерно о 11% территории Украины, которую Россия стремится захватить, но не может получить военным путем. В то же время, по словам Рубио, Украина не хочет отдавать эти территории, имея на то веские причины.

«Исходя из соображений суверенитета и собственной долгосрочной безопасности», — пояснил госсекретарь позицию Киева.

Рубио считает, что для завершения войны потребуются уступки с обеих сторон. Он заявил, что конфликт не удастся разрешить на поле боя, а прекратить его можно будет только дипломатическим путем.

«Вопрос заключается в том, можно ли достичь результата, при котором обе стороны получат определенную выгоду, но при этом пойдут на уступки и доведут дело до конца», — отметил он.

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По словам Рубио, Соединённые Штаты готовы и в дальнейшем выступать посредником в переговорах между Киевом и Москвой. В то же время он признал, что сама встреча сторон не гарантирует решения проблемы.

«У нас нет никаких шансов решить эту проблему, если мы не сможем свести их вместе», — подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины провести трехстороннюю встречу на уровне команд уже в первой половине ноября.

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