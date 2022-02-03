Война за мир: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 февраля

Москва продолжает военный шантаж, Украина и наши международные партнеры пытаются предотвратить худший сценарий.

На что рассчитывает Путин?

От чего зависит дальнейшее развитие событий?

Можно ли предотвратить вторжение?

О чем ведутся переговоры с Россией?

Чем помогут Украине союзники, если Россия пойдет в наступление?

Заставят ли Украину выполнить капитуляционные Минские договоренности?

Как тревожные ожидания сказались на экономике и как справиться с этим?

Об этом – в первом выпуске программы "Право на владу", которая 3 февраля возвращается в эфир "1+1".

Гости:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

временная поверенная в делах США Кристина Квин,

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

глава партии "За майбутнє" Игорь Палица,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Бессмертный,

глава партии “Голос” Кира Рудык,

лидер партии “Наші” Евгений Мураев,

глава ВО “Свобода” Олег Тягнибок,

Чрезвычайный и Полномочный Андрей Мельник,

адвокат, блоггер (Россия) Марк Фейгин,

экономист Михаил Кухарь.

Смотрите "Право на владу" в четверг, 3 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1" и онлайн на страницах ТСН.ua в YouTube и Facebook.