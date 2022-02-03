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Война за мир: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 февраля

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Война за мир: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 февраля

Москва продолжает военный шантаж, Украина и наши международные партнеры пытаются предотвратить худший сценарий.

  • На что рассчитывает Путин?
  • От чего зависит дальнейшее развитие событий?
  • Можно ли предотвратить вторжение?
  • О чем ведутся переговоры с Россией?
  • Чем помогут Украине союзники, если Россия пойдет в наступление?
  • Заставят ли Украину выполнить капитуляционные Минские договоренности?
  • Как тревожные ожидания сказались на экономике и как справиться с этим?

Об этом – в первом выпуске программы "Право на владу", которая 3 февраля возвращается в эфир "1+1".

Гости:

  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • временная поверенная в делах США Кристина Квин,
  • министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
  • глава партии "За майбутнє" Игорь Палица,
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Бессмертный,
  • глава партии “Голос” Кира Рудык,
  • лидер партии “Наші” Евгений Мураев,
  • глава ВО “Свобода” Олег Тягнибок,
  • Чрезвычайный и Полномочный Андрей Мельник,
  • адвокат, блоггер (Россия) Марк Фейгин,
  • экономист Михаил Кухарь.

Смотрите "Право на владу" в четверг, 3 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1" и онлайн на страницах ТСН.ua в YouTube и Facebook.

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