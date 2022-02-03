Война за мир: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 февраля

Москва продолжает военный шантаж, Украина и наши международные партнеры пытаются предотвратить худший сценарий.
- На что рассчитывает Путин?
- От чего зависит дальнейшее развитие событий?
- Можно ли предотвратить вторжение?
- О чем ведутся переговоры с Россией?
- Чем помогут Украине союзники, если Россия пойдет в наступление?
- Заставят ли Украину выполнить капитуляционные Минские договоренности?
- Как тревожные ожидания сказались на экономике и как справиться с этим?
Об этом – в первом выпуске программы "Право на владу", которая 3 февраля возвращается в эфир "1+1".
Гости:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- временная поверенная в делах США Кристина Квин,
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- глава партии "За майбутнє" Игорь Палица,
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Бессмертный,
- глава партии “Голос” Кира Рудык,
- лидер партии “Наші” Евгений Мураев,
- глава ВО “Свобода” Олег Тягнибок,
- Чрезвычайный и Полномочный Андрей Мельник,
- адвокат, блоггер (Россия) Марк Фейгин,
- экономист Михаил Кухарь.
Смотрите "Право на владу" в четверг, 3 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1" и онлайн на страницах ТСН.ua в YouTube и Facebook.