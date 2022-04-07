"Война за забором нашей страны": Лукашенко заявил, что переговоры между Украиной и РФ невозможны без Беларуси

"Война за забором нашей страны": Лукашенко заявил, что переговоры между Украиной и РФ невозможны без Беларуси

По его словам, данная позиция доведена до главы МИД.

Александр Лукашенко считает, что переговоры между Украиной и Российской Федерацией не могут проходить без участия Беларуси.

Об этом он заявил на расширенном заседании Совбеза.

По словам Лукашенко, сейчас белорусскому МИДу эта позиция доведена, ведомство должно ее реализовать.

"Если вы нас увязали в это – прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны и она оказывает большое влияние на ситуацию в Беларуси. Никаких сепаратных договоров за спиной Беларуси быть не может", — отметил он.

Мол, Москва позицию Минска понимает. Впрочем, это противоречит замыслу Запада. "Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", — высказался Лукашенко.

Кроме того, он советует "искать счастья у себя": "Три славянских народа должны наконец, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский не уверен, что Беларусь открыто не вступит в российскую войну против Украины. Глава государства подчеркнул в интервью украинским СМИ: "Ракеты летели от него (Лукашенко – Ред.). Он прекрасно это понимает".

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