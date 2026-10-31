Война затянется до 2027 года: что Рубио сказал европейским дипломатам

Война в Украине

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Государственный секретарь США Марко Рубио не надеется, что российский диктатор Владимир Путин согласится на какую-либо сделку по Украине до весны 2027 года. Такое впечатление сложилось у европейских дипломатов после частных бесед с главой американской дипломатии.

Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в сети Х.

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По информации трёх высокопоставленных европейских чиновников, с которыми журналист пообщался в Атланте во время саммита министров иностранных дел стран «Группы двадцати» (G20), в течение последних двух дней Рубио в частных беседах с западными дипломатами выражал сомнения относительно готовности Путина договариваться о прекращении войны против Украины.

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В частности, собеседники Рауфоглу рассказали, что после этих переговоров у европейских представителей сложилось впечатление: госсекретарь США не верит в возможность достижения какой-либо договоренности с российским президентом до весны 2027 года.

Журналист также обратил внимание на противоречие между публичными дипломатическими жестами Вашингтона и частными оценками Рубио. Администрация президента США Дональда Трампа приглашает Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, однако сам госсекретарь, по словам источников, сомневается, что российский лидер вообще приедет на эту встречу.

Отдельно Рауфоглу сообщил о позиции Рубио относительно возможного членства Украины в НАТО в качестве гарантии безопасности. По словам источников журналиста, госсекретарь назвал такой сценарий нереалистичным в краткосрочной перспективе и отметил, что Путин никогда на него не согласится.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио также скептически отозвался о перспективах дипломатического урегулирования войны России против Украины. По его словам, американская сторона продолжает искать ответ на вопрос, можно ли достичь мирного соглашения путем переговоров.

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