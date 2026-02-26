"Войну нужно завершать": Зеленский сделал важное заявление о новом раунде переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящие трехсторонние переговоры, вероятно, состоятся в начале марта в Абу-Даби. Главное, финализировать достигнутые договоренности о реальных гарантиях безопасности и подготовить встречу на уровне лидеров.

Об этом президент сказал во время вечернего обращения 26 февраля.

Глава государства сообщил, что в течение дня провел ряд консультаций с министром обороны Рустем Умеров, главой парламентской фракции Давидом Арахамией, а также с представителями Президента США — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — по итогам их сегодняшних встреч.

«Я говорил сегодня уже несколько раз с Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией и представителями президента Соединенных Штатов Америки Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по итогам сегодняшних их встреч. Уже больше готовности к следующему трехстороннему формату. Скорее всего, встреча следующая будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта. Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить», — подчеркнул Президент.

По словам Зеленского, вопрос завершения войны напрямую связан с позицией России и уровнем международного давления.

«Войну нужно завершать — это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров. Но, к сожалению, все сейчас видят, что готовности России к миру нет, и никакого признака, что Путин останавливает свою машину войны, пока еще нет. Напротив, он готовится дальше воевать и мир должен быть готов давить на Россию, чтобы это изменилось», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что действенным инструментом влияния остаются санкции против российского энергетического и банковского секторов. По его словам, мир должен усилить давление, в том числе российскую нефть и другие энергоресурсы, чтобы заставить агрессора остановить войну.

«Санкции мира должны сработать на это — настоящий мир. Конечно, и с Америкой, и с Европой мы обсуждаем каждый из форматов давления, форматов дипломатии, которые могут действительно сработать. Очень важно, чтобы партнеры и дальше оставались достаточно решительными. Я предоставил сегодня команде следующие директивы — то, чего мы должны достичь», — подытожил Зеленский.

Заявления о предстоящих переговорах от Украины и США

Напомним, ранее спецпосланник президента США Трампа сделал неожиданное заявление. Стив Виткофф сказал, что мирного соглашения не будет, пока украинцы не будут уверены в своей безопасности и допустил прямую встречу лидеров Украины и РФ.

Также ранее говорилось, что вопросы территориальных уступок или статуса украинских земель могут решаться исключительно во время личной встречи президентов Украины и России. Так сказал Владимир Зеленский и подтвердил свою готовность к диалогу и поддержку мирных инициатив США.