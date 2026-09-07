Войну в Украине может завершить вспышка революции в России: командир ВСУ рассказал, что делать

Митинг россиян вблизи Кремля / © Associated Press

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Социальная напряженность и нестабильность в России могут стать основным фактором для завершения войны в пользу Украины. Командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов «Перун» объяснил, какие шаги ВСУ способны спровоцировать кризис и даже революцию в РФ.

Об этом сообщает «24 Канал».

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Революция в России — что может ее спровоцировать

Филатов заявил, что Украине следует искать решения, способные заставить российские власти прибегать к непопулярным шагам.

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По словам командира 1-го ОШП, усиление социальной напряженности в российском обществе может стать важным фактором для Украины. Чем быстрее в России удастся запустить процесс полной мобилизации, тем больше внутренних проблем будет появляться в обществе агрессора, а власти не смогут их эффективно решать.

«И так исторически складывается, что Россия очень тяжело переживает революцию. Поэтому я считаю, что для Украины революция внутри России — это, пожалуй, один из наиболее важных аспектов завершения нашей войны», — подчеркнул «Перун».

Украина должна сохранять инициативу на фронте

Он также упомянул марш владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Москву, который, по мнению Филатова, продемонстрировал существование серьезных предпосылок для внутреннего раскола в России. Для усиления сопротивления внутри страны-агрессора Украина, по словам командира, должна сохранять инициативу на фронте.

Отдельную роль в разработке кризиса среди российских войск «Перун» отвел южному направлению. В частности, речь идет о нарушении логистического сообщения оккупированного Крыма с другими территориями. По мнению командира 1-го ОШП, гуманитарный кризис на полуострове мог бы существенно ослабить позиции российских сил.

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«Но все те меры, которые достаточно динамично проводились, пока постепенноя динамика снижается. И мы видим, что у нас нет таких возможностей, чтобы мы активно побуждали противника на этом участке к коллапсу», — резюмировал Филатов.

К слову, по прогнозу британского полковника Хемиша де Бреттона-Гордона, мобилизация 300 тыс. россиян может привести к краху режима президента РФ Владимира Путина. До сих пор Кремль избегал отправки на фронт этнических россиян из Москвы и Петербурга, используя заключенных, наемников и нацменьшинства, однако новая волна коснется более богатых семей. Массовое возвращение погибших «призывников оттуда» повторит сценарий войны в Афганистане и вызовет гнев матерей, что станет реальной угрозой для диктатора и заставит его выбирать между продолжением войны и признанием провала.

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