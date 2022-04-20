Войну в Украине можно сравнить с темнейшими страницами европейской истории – премьер Бельгии

Войну в Украине можно сравнить с темнейшими страницами европейской истории – премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кру заявил, что агрессию России в Украине можно сравнить с темнейшими страницами европейской истории и сердце разрывает то, что что-то подобное все еще может произойти в Европе.

Де Кру добавил, что не может быть безнаказанности за военные преступления.

Об этом бельгийский премьер сказал, выступая в Генте после редкого совместного заседания правительств Нидерландов и Бельгии, пишет CNN.

Де Кру заверил, что и Бельгия, и Нидерланды приложат усилия для того, чтобы все было задокументировано в надежде, что может произойти судебное преследование "за ужасные истории, которые мы слышим об изнасиловании женщин, изнасиловании девушек".

Бельгийский премьер также сказал, что правительство страны поддерживает Международный уголовный суд и Комиссию по расследованию, созданную Советом ООН по правам человека, а также ищет возможности направить экспертов-криминалистов в Украину.

"Это первый шаг к тому, чтобы варвары, сделавшие это, были привлечены к ответственности", — добавил Де Кру.

Напомним, 14 апреля после посещения Бучи прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что военные преступления в Украине реальны, это не фейк.

Читайте также: