Войну в Украине невозможно завершить за 100 дней: заявление МИД РФ

Войну в Украине нельзя завершить за 100 дней без реалистичной позиции со стороны США.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает "ТАСС".

"Я хотел бы сначала понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни за больше", — сказал он.

Ранее сообщалось, что если Путин откажется от переговоров о завершении войны России против Украины, Вашингтон введет новые санкции в отношении страны-агрессора — так заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, любые переговоры должны обеспечить не временное перемирие, а долговременный мир с учетом интересов всех сторон.

По всей видимости, в Кремле слова Дональда Трампа восприняли серьезно. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков признал, что Москва видит возможность достижения договоренностей с новой администрацией США. Правда, чиновник добавил, что на данный момент в Кремле не могут оценить степень договороспособности команды Трампа.

Кроме того, Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине и России Киту Келлогу закончить войну России против Украины за 100 дней, пишет The Wall Street Journal. Однако уверенность в успехе миссии Келлога разделяют не все.

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