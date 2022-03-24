Войну в Украине обсудят на встрече Европейского Совета: детали

Лидеры учтут действенность четырех пакетов экономических санкций, которые уже были введены против страны-агрессора.

Главы государств и правительств стран ЕС, которые начнут двухдневную встречу в Брюсселе, первым пунктом повестки рассмотрят ситуацию, сложившуюся в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом пишет Укринформ.

"Европейский Совет обсудит военную агрессию России против Украины, безопасность и оборону, энергетику, экономические вопросы, COVID-19 и внешние отношения. Президент США Джо Байден присоединится к европейским лидерам в первый день работы Европейского Совета для участия в дискуссии о поддержке Украины и ее народа, а также об укреплении трансатлантического сотрудничества в ответ на агрессию России", — говорится в сообщении.

Лидеры утвердят Стратегический компас ЕС, новый стратегический документ, принятый во время совместного заседания на уровне Совета министров ЕС и иностранных дел и обороны.

Энергетическая тема также касается вопросов безопасности, поскольку будет охватывать пути реагирования на сверхвысокие цены на энергетику, а также уменьшение зависимости стран Евросоюза от импорта российских энергоносителей.

Обсуждение последствий российской агрессии против Украины будет распределено на три условных направления: текущее развитие военной ситуации, пути поддержки Украины и международное измерение проблемы, которое является важным элементом для обеспечения эффективности санкционного давления на Россию.

Лидеры учитывают действенность четырех пакетов экономических санкций, которые уже были введены против страны-агрессора, их дальнейшее усиление и принятие следующего пакета санкций. Главной задачей дискуссии станет устранение любых слабых мест и возможностей для третьих стран помогать России обойти ограничительные меры. При этом Европейский Союз остается одним из ключевых игроков, когда речь идет о применении санкций против России или о поддержке Украины.

Участники встречи рассмотрят инициативу президента Европейского Совета по созданию Фонда солидарности с Украиной. Он будет носить характер трастового фонда, который позволит предоставлять Украине прямую помощь как от стран-членов, так и от международных партнеров ЕС. Эти усилия должны покрыть базовые финансовые потребности украинской власти во время войны, в частности, в выплате заработных плат, в финансировании социальных программ и обеспечении дееспособности государства.

ЕС уже начинает учитывать пути реконструкции и восстановления Украины, что требует перспективного финансового планирования. Такие усилия также важны, учитывая необходимость помощи странам Евросоюза, которые уже приняли более 3,5 миллиона беженцев из Украины.

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