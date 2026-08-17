«Войны могло не быть»: дипломат назвал роковую ошибку Запада в отношении Украины

Диктатор Путин / © Associated Press

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Запад косвенно способствовало российской агрессии против Украины, поскольку отказ принять Украину в НАТО мог дать Путину основания считать ее своей зоной влияния.

Об этом в интервью Укринформу заявил первый посол Нидерландов в Украине в 1992-1996 годах Роберт Серри.

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В частности, он подверг критике решение Запада не пригласить Украину в НАТО на Бухарестском саммите 2008 года. Вместо конкретного Плана действий по членству в Альянсе Киев получил лишь неформальное обещание по поводу возможного вступления в будущем, но без четких сроков или гарантий.

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«На самом деле это означало, что Украину оставили в своеобразной серой зоне между Путиным и НАТО. И Путин решил, что Украина — это его задний двор. После этого, как вы знаете, он зашел в Грузию, а затем решил зайти в Украину», — сказал дипломат.

Серри подчеркнул, что это не означает возложения ответственности за войну на НАТО.

«Поэтому, хотя я категорически исключаю тезис, будто НАТО ответственно за эту войну, — это неправда, вся ответственность лежит на Путине, — но в то же время НАТО все же сыграло определенную роль в этой драме», — добавил он.

Серри выразил убеждение, что российско-украинская война могла никогда не произойти, если бы НАТО в 2008 году дало более конкретный ответ на стремление Украины стать членом Альянса.

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«Но тогдашнее мышление Запада было другим. Украина в какой-то мере оставалась terra incognita — страной, в отношении которой никто не знал, что делать. Украина просила членство в ЕС, просила членство в НАТО, но она не воспринималась достаточно серьезно», — отметил дипломат.

По его словам, частично такое отношение имело объективные причины.

«Отчасти для этого были объективные причины: коррупция, внутренние проблемы государства. На тот момент страна действительно не была готова к таким шагам», — добавил Серри.

Вместе с тем, бывший посол убежден, что российскую агрессию против Украины нельзя объяснять только личными решениями Путина.

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«Это все гораздо глубже. В России есть ощущение, будто она потеряла что-то, будто принадлежит ей. Это также связано с претензиями на наследие Киевской Руси, что я считаю абсурдным», — сказал он.

Серри отметил, что подобные настроения, по его мнению, действительно присутствуют среди многих россиян.

«Если посмотреть на многих людей в России, это ощущение там действительно есть. Поэтому в известном смысле эта война могла быть неизбежной, если российское руководство при Путине избрало целью возвращение Украины под контроль Москвы и восстановление империи», — объяснил дипломат.

Он добавил, что при таком сценарии полномасштабное вторжение могло стать закономерным следствием избранной Кремлем политики.

«В таком случае полномасштабное вторжение кажется закономерным следствием этой политики», — сказал Серри.

Ранее сообщалось, что Россия до сих пор не готова завершить войну в Украине на любых условиях, не предусматривающих выполнение ее максималистских требований.

Мы ранее информировали, что в Кремле пожаловались, что США помогают Украине наносить удары по территории России, Москва уже передала Вашингтону запрос по поставкам оружия Киеву и ждет ответа.

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