Войны в Украине и Иране: премьер Испании сделал важный призыв к Китаю

Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Пекин призвал Китай использовать влияние на Россию и Иран для завершения глобальных конфликтов. Мадрид подчеркивает важность международного права на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Санчес начал свой визит в Китай 13 апреля с призыва к Пекину активнее применять свое влияние на международной арене и присоединиться к усилиям по прекращению войн в Иране и Украине.

«Китай может сделать больше — например, настаивать, как он уже это делает, на соблюдении международного права и завершении конфликтов в Ливане, Иране, Газе, на Западном берегу и в Украине», — подчеркнул испанский премьер во время выступления в Пекине.

Китайские власти, которые уже готовятся к визиту президента США Дональда Трампа в мае, ранее назвали американские и израильские удары по Ирану «неприемлемыми». В то же время лидер КНР Си Цзиньпин, с которым Санчес должен провести переговоры, пока не комментировал ситуацию вокруг этого конфликта.

Накануне Трамп пригрозил перекрыть Ормузский пролив после срыва переговоров с Тегераном. Война, которая длится уже седьмую неделю, вызвала рост цен на нефть и усилила риски для мировой экономики.

Позиция Испании относительно войны в Иране

Испания остается среди европейских стран, которые решительно выступают против военных действий, которые Санчес прямо называет «незаконными». Мадрид закрыл свое воздушное пространство для американских военных самолетов, задействованных в конфликте, а также не позволяет использовать свои военные базы для этих операций.

Вместе с тем испанские власти осудили ответ Ирана и общую дестабилизацию региона. Санчес убежден, что Китай способен сыграть более весомую роль в прекращении боевых действий как на Ближнем Востоке, так и в Украине, учитывая его влияние на Иран и Россию.

«Международное право является основой всего», — подчеркнул политик.

Сближение Испании с Китаем — что известно

В последние годы Мадрид активно углубляет отношения с Пекином, позиционируя себя как одного из ключевых партнеров Китая в Европе. Для Санчеса это уже четвертая поездка в КНР за чуть более чем три года — кроме встречи с Си, он планирует переговоры с представителями политики и бизнеса.

Впрочем, такая стратегия сближения несет риски, особенно на фоне возвращения Трампа к власти в США, что повлекло напряженность как в трансатлантических отношениях, так и в связях между Вашингтоном и Пекином.

В прошлом году визит Санчеса в Китай состоялся вскоре после введения американских тарифов против большинства стран мира. В США этот шаг расценили как провокационный — глава Минфина Скотт Бессент тогда охарактеризовал его как «самоповреждение».

С тех пор часть европейских государств несколько пересмотрела свою позицию в отношении Китая, который в ЕС считают одновременно и конкурентом, и системным соперником.

Войны в Украине и Иране — какая политика Китая

Напомним, 8 апреля Трамп подтвердил вероятную роль Китая в убеждении Ирана пойти на перемирие. В посольстве КНР в США отметили, что Пекин с начала конфликта способствовал диалогу и работал через посредников (Пакистан, Турцию, Египет) для стабилизации ситуации. В МИД Китая отметили обеспокоенность влиянием войны на мировую экономику и призвали стороны к быстрому прекращению конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин избежала конкретики относительно роли Пекина в соглашении о прекращении огня между США и Ираном, несмотря на заявления Белого дома о переговорах на высоком уровне. Она лишь отметила, что КНР с самого начала активно способствовала завершению конфликта и будет продолжать играть конструктивную роль как большое ответственное государство для восстановления спокойствия в регионе.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится привлечь Китай к прекращению войны через значительное влияние Пекина на Москву, в частности по поставкам товаров двойного назначения. Глава государства поручил дипломатам держать связь с китайской стороной, однако констатировал, что пока реальной вовлеченности Китая как посредника не наблюдается.

Мао Нин, комментируя призыв Зеленского к более активной роли Пекина, заявила, что усилия КНР по прекращению огня очевидны для мира. Она напомнила о «четырех принципах» Си, которые включают уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН и учет интересов безопасности всех государств, подчеркнув неизменную поддержку Китаем именно мирного решения конфликта.

в 2025 году дефицит торговли Испании с Китаем превысил 36 млрд долл., тогда как общий показатель Евросоюза достиг почти 364 млрд.

Выступая на старте визита, Санчес высказался жестче, чем раньше, назвав такой дисбаланс «неустойчивым» и подчеркнув, что «торговые отношения должны быть сбалансированными и взаимными».

Он также отметил, что в условиях формирования «нового многополярного строя» мир нуждается в «более горизонтальной и справедливой экономике, в которой не будет регионов-победителей и регионов-аутсайдеров».