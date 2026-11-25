Борис Джонсон / © Getty Images

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике то, что он считает «слабостью западной стратегии в Украине».

Об этом «Джонсонюк» сказал в интервью Sky News.

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Он напомнил, что в 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш был не против вступления Украины в Североатлантический альянс. Однако европейские страны, в частности Германия во главе с Ангелой Меркель, по требованию Путина заблокировали эту возможность.

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«Не думаю, что эта война вообще началась бы, будь Украина действительно членом НАТО до 2014 года. Или хотя бы до 2022 года», — заявил Борис Джонсон.

Джонсон подверг критике «хронический и ненужный отказ с обеих сторон Атлантики определить наши цели в этой войне, а также отказ объяснить, как именно мы видим украинцев, кем мы их считаем и как мы видим будущее Украины».

По мнению экспремьера, это «главное препятствие на пути к миру», основанное на «позорной неопределенности» и «половинной решимости».

Он добавил, что это «задерживает то, что в противном случае было бы неизбежной победой свободной, суверенной и успешной Украины».

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Напомним, Джонсон был премьер-министром Британии на момент полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и выступает за более жесткий подход против России с момента, когда покинул пост. В издании напоминают, что в начале полномасштабного вторжения Джонсон был самым популярным иностранным лидером среди украинцев, около 90% опрошенных относились к нему одобрительно — опережая тогдашнего президента США Джо Байдена (89%), канцлера Германии Олафа Шольца (42%) и президента Франции Эммануэля Макрона (42%).

Джонсон стал первым лидером G7, посетившим Киев во время войны в апреле 2022 года, и одним из первых лидеров, посетивших страну в целом после начала полномасштабного вторжения.

Ранее Борис Джонсон выступил в поддержку размещения европейского военного контингента в Украине еще до заключения соглашения о прекращении огня или мира с Россией.

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